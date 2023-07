പേരിലല്ല, ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത പുതുപ്പള്ളി

ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ പേരിലെ ഉമ്മനിൽ തുടങ്ങുന്നു രാഷ്ട്രീയം. വി.ജെ.ഉമ്മൻ എന്ന മുത്തച്ഛൻ തിരുവിതാംകൂറിലെ ആദ്യ നിയമസഭയായ ട്രാവൻകൂർ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ അംഗമായിരുന്നു. സ്വന്തം പുതുപ്പള്ളിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മാരകമായി കുടുംബം വക സ്കൂളുണ്ട്: വി.ജെ. ഉമ്മൻ മെമ്മോറിയൽ യുപി സ്കൂൾ. ഒരണ സമരകാലത്ത് പഠിപ്പു മുടക്കി ആ സ്കൂളിലേക്കു നടത്തിയ പ്രകടനത്തിലാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ആദ്യമായി മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചത്. ആ പുതുപ്പള്ളി പിന്നീടിങ്ങോട്ട് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കാൽവയ്ക്കുമ്പോൾ മുദ്രാവാക്യമുയരുന്ന കടലായി മാറി.

‘പുതുപ്പള്ളി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി’ എന്നു പേരു മാറ്റേണ്ട ആവശ്യം ഒരിക്കലും ഉണ്ടായില്ല. 12 മിന്നുന്ന ജയങ്ങളും അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഒരു മണ്ഡലത്തെ തുടർച്ചയായി നിയമസഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിച്ചതിന്റെ ഖ്യാതിയും ഒരു വലിയ സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ അടയാളമാണ്.

ഊണും ഉറക്കവും മാറ്റിവച്ച് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, ദീനാനുകമ്പ, അസാധാരണമായ ഓർമശക്‌തി, സമചിത്തത, അപാരമായ സാമാന്യയുക്‌തി, രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ തച്ചുതകർക്കാനുള്ള വൈഭവം, തന്ത്രജ്‌ഞത. ഇവയെല്ലാം ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് അടുപ്പമുള്ളവർ നൽകുന്ന വിശേഷണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ, ഇതൊക്കെ മാത്രമാണോ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എന്നു ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെയും അല്ല.

നിയമസഭയിലെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പത്തു തലയുള്ള രാവണനായി വിശേഷിപ്പിക്കുന്നവരുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷനേതാവും മുഖ്യമന്ത്രിയും ആയിരിക്കെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എഴുന്നേറ്റാൽ സഭയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്കാകും. സ്വന്തം വാദം വച്ചല്ല, എതിരാളിയുടെ പോയിന്റിൽ പിടിച്ചാകും അയാളെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കശക്കുക. താക്കോൽ പദവികളിൽനിന്നു മാറിയതോടെ അതേ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി എല്ലാം കേട്ട്, ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായി ഇരിക്കുന്നതും എട്ടു വർഷത്തോളമായി കേരള നിയമസഭ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, സഭ ബഹിഷ്കരിച്ചു പുറത്തിറങ്ങി, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പിന്നീട് വി.ഡി.സതീശനും മാധ്യമങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ തൊട്ടുപിറകിൽ എംഎൽഎമാരിൽ ഒരാളായി കാതുകൂർപ്പിച്ച് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മുൻമുഖ്യമന്ത്രിയും വലുപ്പച്ചെറുപ്പം വിട്ട് അതിനു തയാറാകുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല.

(മനോരമയില്‍ 2022 ഒക്ടോബർ 31 പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്)

