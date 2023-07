തിരക്കൊഴിയാതെ ജീവിച്ച കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് യാത്രയായി; ദുഃഖം തളംകെട്ടി പുതുപ്പള്ളി

അപ്രതീക്ഷിതമായ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞാണ് ചൊവ്വാഴ്ച പുതുപ്പള്ളി ഗ്രാമം ഉണർന്നത്. പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് ഇനി ഇല്ല. വിവരമറിഞ്ഞ് കോട്ടയം പുതുപ്പള്ളി കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽ തറവാട്ടിലേക്ക് ആളുകളുടെ പ്രവാഹമായിരുന്നു. ഒരിടവേളയ്ക്കു ശേഷം ആ തറവാട്ടുമുറ്റം ജനനിബിഡമായി. മുൻപ് ഞാറാഴ്ചകളിലെത്തുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ നേരിൽ കാണാനും നിവേദനങ്ങൾ നൽകാനുമാണ് ജനങ്ങൾ ഈ മുറ്റത്ത് തടിച്ചുകൂടിയിരുന്നതെങ്കിൽ പ്രിയ നേതാവിന്റെ വിയോഗവാർത്ത സൃഷ്ടിച്ച ഞെട്ടലിലാണ് പുലർച്ചെ മുതൽ ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്.

കാൻസർ ബാധിതനായി ചികിത്സയിലായിരുന്നെങ്കിലും പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൂഞ്ഞ് ഇത്രവേഗം യാത്രയാകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽ തറവാട്ടിലെത്തിയ ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്തുനിന്ന് അത് വായിച്ചെടുക്കാമായിരുന്നു. പ്രിയ സഹോദരന്റെ അപ്രതീക്ഷിത വിയോഗത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സഹോദരങ്ങളായ അലക്സ് വി. ചാണ്ടിയും അച്ചാമ്മയും. തറവാട്ടുമുറ്റത്ത് ജനപ്രവാഹമായപ്പോഴും പക്ഷേ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത നിശബ്ദത തളംകെട്ടിനിന്നു. വസതിയിലെ വെള്ളവിരിച്ച കട്ടിലിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ചിത്രത്തിനു മുന്നിൽ അന്തിമോപചാരമർപ്പിച്ചവരുടെയെല്ലാം കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞൊഴുകി. ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിലെത്തുമ്പോൾ മുതൽ ഒപ്പമുണ്ടാകാറുള്ള അനുയായികൾക്കും ഇത് വൈകാരിക നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു.

വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ ചേരികളിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തിപരമായി എല്ലാവരോടും അദ്ദേഹം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അടുപ്പം വസതിയിലെത്തിയ സിപിഐ കോട്ടയം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി.ബി. ബിനു ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പങ്കുവച്ചു. ആർച്ച് ബിഷപ് കുന്നശ്ശേരി ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച പൊതുജന സേവകനുള്ള ഈ വർഷത്തെ പുരസ്കാരം ഏതാനും ദിവസം മുൻപാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് നൽകിയത്. അനാരോഗ്യം മൂലം പുരസ്കാരം നേരിട്ടെത്തി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിനു സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും പുരസ്കാരം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരുന്നുവെന്ന് തോമസ് ചാഴികാടൻ എംപി ഓർമിച്ചു.

വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭയിൽ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയായിരിക്കെ യുഡിഎഫ് – എൽഡിഎഫ് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്ന കാലയളവിൽ, കേരളത്തിലെ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സഹായം അഭ്യർഥിച്ച ഓർമയാണ് മോൻസ് ജോസഫ് എംഎൽഎ പങ്കുവച്ചത്. ‘‘ഒന്നിച്ചുനിന്നാലേ റോഡുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനാവൂ എന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി അതിന് സാഹചര്യമൊരുക്കണമെന്നും അഭ്യർഥിച്ചത് മാനിച്ച്, കേരളത്തിന്റെ വികസനകാര്യങ്ങളിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായി സഹകരിക്കാമെന്നും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കാമെന്നും സർക്കാരിനും പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിക്കും എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ഫലമുണ്ടായി’’ – മോൻസ് ജോസഫ് അനുസ്മരിച്ചു.

പുതുപ്പള്ളിയിലെ വസതിയിൽ ‍നിന്നുതിരിയാൻ ഇടമില്ലാത്തത്ര തിരക്കിനു നടുവിലായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഞായറാഴ്ചകൾ. അനുയായികൾ തിങ്ങിനിറഞ്ഞ കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയാണ് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് പരിചയം.

കരോട്ട് വള്ളക്കാലിൽ തറവാട്ടുമുറ്റത്ത് പന്തലുയരുകയാണ്. ചലനമറ്റ പ്രിയനേതാവ് ഈ തറവാട്ട് മുറ്റത്തേക്ക് എത്തും, താൻ ഹൃദയത്തോടു ചേർത്തുവച്ച ജനങ്ങളോട് അവസാന യാത്ര പറയാൻ. തന്നെ കാണാനെത്തുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും എത്ര വൈകിയും കാണാൻ സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെന്ന കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും ജനപ്രിയനായ നേതാവിനെ അവസാനമായി ഒരുനോക്കു കാണാൻ പുതുപ്പള്ളിയിലെ വസതിയിൽ എത്തുന്നവർക്കെല്ലാം അന്തിമോപചാരമർപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുകയെന്നത് വലിയ കടമ്പയാണെന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത തിരക്കുകളില്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളി സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തഡോക്സ് വലിയ പള്ളിയിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഈ വ്യാഴാഴ്ച അദ്ദേഹം അവസാനമായി ആ ദേവാലയമുറ്റത്തേക്ക് എത്തും. അവിടെ വൈദികരുടെ കല്ലറയ്ക്കു സമീപം ഇടവകയുടെ പ്രിയപുത്രനുവേണ്ടി പ്രത്യേക കല്ലറ ഒരുങ്ങുകയാണ് – തിരക്കൊഴിയാതെ ജീവിച്ച ജനനായകന്റെ അന്ത്യവിശ്രമത്തിനായി.

English Summary: Puthupally to bid farewell to their beloved leader Oommen Chandy