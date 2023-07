ജയ്പുര്‍∙ രാജസ്ഥാനിലെ ഒസിയാന്‍ എന്ന ഗ്രാമത്തില്‍ ആറു മാസം പ്രായമുള്ള പെണ്‍കുഞ്ഞ് ഉള്‍പ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാലു പേരെ കൊന്ന് മൃതദേഹങ്ങള്‍ കത്തിച്ചു. ജോധ്പുരില്‍നിന്ന് 50 കി.മീ. അകലെയുള്ള ഗ്രാമത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയാണ് കൊടുംക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്. പുനാരം എന്ന അൻപത്തിയഞ്ചുകാരന്റെ വീടിനു സമീപത്തുനിന്നു പുക ഉയരുന്നതു കണ്ട് അയല്‍ക്കാര്‍ പൊലീസില്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു പുനാരം, ഭാര്യ, മരുമകള്‍, ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് എന്നിവരെ കത്തിച്ചാമ്പലായ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ അടുത്ത ബന്ധുവായ 19 കാരനെ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

അക്രമികള്‍ ഇവരെ കഴുത്തറുത്തു കൊന്നശേഷം മൃതദേഹങ്ങള്‍ മുറ്റത്തെത്തിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണു കരുതുന്നതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണു കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെന്നാണു നിഗമനമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിനു പിന്നാലെ അശോക് ഗെലോട്ട് സര്‍ക്കാരിനെതിരെ ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജില്ലയില്‍ ഇതാണ് അവസ്ഥയെങ്കില്‍ മറ്റിടങ്ങളില്‍ എന്താകും സ്ഥിതിയെന്ന് ബിജെപി ചോദിച്ചു.

