മയ്യിലെ ബാറിൽ യുവാവിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം: പ്രതി അഴീക്കോട് നിന്ന് പിടിയിൽ

കണ്ണൂർ∙ മയ്യിൽ കാട്ടാമ്പള്ളി ബാറിൽ കീരിയാട് സമീപം വച്ച് സ്വദേശി ടി.പി. റിയാസിനെ കുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി ജിം നിഷാം അറസ്റ്റിൽ. അഴീക്കോട് കപ്പക്കടവില്‍ വച്ചാണ് പിടികൂടിയത്.

അഴിക്കോട് മൂന്ന് നിരത്ത് സ്വദേശിയായ നിഷാം അഞ്ച് ദിവസത്തോളമായി ഒളിവിലായിരുന്നു. കണ്ണൂർ എസിപി ടി.കെ. രത്നകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മയ്യിൽ ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ ടി.പി. സുമേഷ് എസ്ഐ എം.പ്രശോഭ് എന്നിവരടങ്ങിയ സ്ക്വാഡാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

English Summary: Accused in Riyas murder case arrested after five days on the run