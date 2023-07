‘മെൽബണിൽനിന്ന് മരുന്ന് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം എനിക്ക്; കോൺഗ്രസിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവ്’

കോട്ടയം ∙ നാട്ടുകാരെയെല്ലാം സഹായിച്ചിരുന്ന പുതുപ്പള്ളിയുടെയും കേരളത്തിന്റെയും ജനനായകനു വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സംതൃപ്തിയിലാണു മദനൻ ചെല്ലപ്പൻ. ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ മമ്മൂട്ടി ഫാൻസ്‌ ആൻഡ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ ഇന്റർനാഷനൽ ഭാരവാഹിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമാണ് ഇദ്ദേഹം. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അവസാനഘട്ട ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി മെൽബണിൽനിന്ന് മരുന്നുകൾ വാങ്ങി നാട്ടിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയെന്ന ദൗത്യമാണു മദനനെ തേടിയെത്തിയത്. പല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോടും വിയോജിപ്പുണ്ടെങ്കിലും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ താൻ കാണുന്നതു കോൺഗ്രസിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവായിട്ടാണെന്നു സമൂഹമാധ്യമത്തിലെ കുറിപ്പിൽ മദനൻ കുറിച്ചു.

മദനൻ ചെല്ലപ്പന്റെ കുറിപ്പിൽനിന്ന്

വളരെ സങ്കടകരമായ വാർത്ത ആയിരുന്നു എനിക്ക് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മരിച്ച വിവരം. വ്യത്യസ്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിൽപെട്ടവർ ആയതിനാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒന്നുരണ്ടു തവണ മാത്രമേ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ എന്റെ നാട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വന്നപ്പോഴും, പിന്നീട് ഒരിക്കൽ കോട്ടയം ടൗണിൽ വച്ചും. കേരളത്തിലെ ജനകീയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സൗമ്യവും ശാന്തവും ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും പതറാതെ എപ്പോഴും ചിരിച്ച മുഖവും ആയി കാണപ്പെട്ടിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇനിയില്ല എന്നുള്ളതു വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണം ആകസ്മികം ആയിരുന്നില്ല, ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ വർഷംതന്നെ ഇങ്ങനെയൊരു കുറിപ്പ് എഴുതേണ്ടി വരുമെന്നും കരുതിയിരുന്നു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗവിവരം എനിക്ക് നേരിട്ട് നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറോടും കുടുംബാംഗങ്ങളോടും പലതവണ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം എനിക്കുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ അവസാനഘട്ട ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഇവിടെ മെൽബണിൽനിന്നും കുറെ മരുന്നുകൾ വാങ്ങിച്ചു നാട്ടിലേക്കു അയയ്ക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഭാഗ്യവശാൽ എന്റെയടുത്താണു വന്നുചേർന്നത്. അത് ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാകാത്ത സംഭവമായാണു ഞാൻ കരുതുന്നത്.

അദ്ദേഹത്തിനു മരുന്നുകൾ നാട്ടിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടുമൂന്നു മാസം മുൻപ് ഒരു ഫെയ്സ്ബുക് പോസ്റ്റും വിവിധ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ മെസ്സേജുകളും അയച്ചിരുന്നു. ധാരാളംപേർ മരുന്നുകൾ നാട്ടിലെത്തിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. എന്നാൽ പലരും ഫോൺ നമ്പർ പോലും തരാൻ വിസമ്മതിച്ചു. എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവസാനം എന്റെ സുഹൃത്ത് ജെറി ജോൺ വളരെ സുരക്ഷിതമായി മരുന്നുകൾ നാട്ടിലെത്തിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി.

ഇടയ്ക്കു നാട്ടിൽ വിളിച്ചു അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നാണ് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പല രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളോടും എനിക്ക് വിയോജിപ്പുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലുള്ള കമ്യൂണിസ്റ്റ് സഖാവായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രയും ജനകീയത വന്നുചേർന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പുതുപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തിൽനിന്നും ഇത്രയധികം തുടർ വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. കോൺഗ്രസിൽ ഇനി ഇത്രയധികം ജനകീയതയുള്ള നേതാവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വളരെവളരെ വിരളമാണ്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു.

