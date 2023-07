ന്യൂഡൽഹി∙ അടുത്ത വർഷം നടക്കാനിരിക്കുന്ന പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി 'ഇന്ത്യ', 'ജീതേഗാ ഭാരത്' (ഇന്ത്യ ജയിക്കും) എന്ന ടാഗ്‌ലൈനുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടും. ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രി ചേർന്ന മുന്നണി യോഗത്തിലാണ് ടാഗ്‌ലൈൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന് ഒരു ഹിന്ദി ടാഗ്‌ലൈൻ ആവശ്യമാണെന്ന് ശിവസേനാ നേതാവ് ഉദ്ധവ് താക്കറെ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ഡെവലപ്മെന്റൽ ഇൻക്ലുസിവ് അലയൻസ് എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് ഇന്ത്യ. ബെംഗളൂരുവിൽ ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിച്ച ദ്വിദിന സമ്മേളത്തിലാണ് മുന്നണിക്ക് പേര് തീരുമാനിച്ചത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ഇന്ത്യയും എൻഡിഎയും തമ്മിലായിരിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യ ജയിക്കുമെന്നും സമ്മേളനത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

പ്രതിപക്ഷ സമ്മേളനത്തിനു പിന്നാലെ 39 പാർട്ടികളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഡൽഹിയിൽ ബിജെപി യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിന്റെ പേര് പരാമർശിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രസംഗത്തിൽ ഉടനീളം ഭാരത് എന്നായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പ്രയോഗിച്ചത്. ഇതിനെ ചെറുക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പുതിയ നീക്കം. കുടുംബ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും അഴിമതിയിലൂടെയും കടന്നുപോകുന്ന ഒരു മുന്നണി ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ലെന്ന് മോദി പറഞ്ഞു. എൻഡിഎ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ പാവപ്പെട്ടവരെയും പിന്നാക്കവിഭാഗത്തെയുമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ത ബിശ്വശർമ തന്റെ ട്വിറ്റർ ബയോയിൽനിന്ന് 'ഇന്ത്യ' നീക്കുകയും പകരം 'ഭാരത്' എന്ന് ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന് ഇന്ത്യ എന്ന് പേരുനൽകിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്നും കൊളോണിയൽ പാരമ്പര്യത്തിൽനിന്ന് മാറണമെന്നും പൂർവികർ പോരാടിയത് ഭാരതത്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, സ്കിൽ ഇന്ത്യ എന്നിങ്ങനെ പദ്ധതികൾക്ക് പേരുനൽകിയ പ്രധാനമന്ത്രിയ ആദ്യം ഉപദേശിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചടിച്ചു.

അതേസമയം വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളും ഇന്ത്യ എന്ന പേരിനോട് വിയോജിപ്പുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. INDIA എന്ന് ചുരുക്കി എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എൻഡിഎ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതിഷ് കുമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇന്ത്യ മെയിൻ ഫ്രണ്ട് എന്നോ ഇന്ത്യ മെയിൻ അലയൻസ് എന്നോ മുന്നണിക്ക് പേര് നൽകാമെന്നും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിരുന്നു. സേവ് ഇന്ത്യ അലയൻസ്, വി ഫോർ ഇന്ത്യ എന്നീ പേരുകളുമായി ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളും രംഗത്തുവന്നു. ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം മാനിച്ച് ഇന്ത്യ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയായിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ അടുത്ത സമ്മേളനം മുംബൈയിൽ നടക്കും. ഉദ്ധവ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന ശിവസേനാ വിഭാഗമാണ് സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുക. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളുടെ ആസൂത്രണത്തിനായി ഡൽഹിയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാന പാർട്ടി പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി 11 അംഗ സംഘാടക സമിതിയും രൂപവത്കരിക്കും.

