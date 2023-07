‘അവർക്ക് ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി തൊട്ടുകൂടാത്തവർ’: പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തിനെതിരെ എഐഎംഐഎം

മുംബൈ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്കെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി പോരാടാനുള്ള പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മയിൽ ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ അമർഷം രേഖപ്പെടുത്തി എഐഎംഐഎം. രാഷ്ട്രീയമായി തൊട്ടുകൂടാത്തവരായാണു എഐഎംഐഎമ്മിനെ മതേതര പാർട്ടികളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ കാണുന്നതെന്നു പാർട്ടി നേതാവും ദേശീയ വക്താവുമായ വാരിസ് പതാൻ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണു അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസിയുടെ പാർട്ടിയെ ഒരാൾക്ക് അവഗണിക്കാൻ കഴിയുകയെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

‘‘മതേതര പാർട്ടികളെന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ചില്ല. അവർക്കു ‍ഞങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയമായി തൊട്ടുകൂടാത്തവരാണ്. നിതീഷ് കുമാർ, ഉദ്ധവ് താക്കറെ, മെഹ്ബൂബ മുഫ്തി അടക്കമുള്ള ഒരിക്കൽ ബിജെപിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവർക്കൊപ്പമുണ്ട്. ഗുജറാത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ വിമർശനം ഉയർത്തിയ അരവിന്ദ് കേജ്‍രിവാള്‍ വരെ ബെംഗളൂരു യോഗത്തിനെത്തി. 2024 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളും‌ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അവർ ഉവൈസിയെയും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടിയെയും അവഗണിക്കുകയാണ്’’ – വാരിസ് പതാൻ പറഞ്ഞു.

English Summary: AIMIM says they are political untouchables for opposition alliance