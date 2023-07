ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് മടങ്ങുന്നതിനിടെ അപകടം; കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ മരിച്ചു

കുമളി ∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് അന്ത്യാഞ്ജലി അർപ്പിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്ന് മടങ്ങിയ സംഘം സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഒരാൾ മരിച്ചു. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ അട്ടപ്പള്ളം പുതുവലിൽ കണ്ടത്തിൽ കെ.വൈ.വർഗീസാണ് (47) മരിച്ചത്. കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കോൺഗ്രസ് പീരുമേട് ബ്ലോക്ക് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് മാണി, കുമളി മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിനോയ് നടൂപ്പറമ്പിൽ എന്നിൽ പരുക്കുകൾ ഏൽക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു.

ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ റാന്നിയ്ക്കു സമീപം ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ ഡിവൈഡറിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ വർഗീസിനെ കോഴഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. വൈകിട്ട് 5ന് മരിച്ചു. കാറിന്റെ പിൻ സീറ്റിലാണ് വർഗീസ് ഇരുന്നത്. കാർ ഓടിച്ചത് ബിനോയ് ആയിരുന്നു. ഭാര്യ കൽപന. മക്കൾ: ബിനിഷ്, അനിഷ്.



English Summary: Car of Congress workers returning from Thiruvananthapuram after paying their last respects to Oommen Chandy met with accident, one dies