‘ബെംഗളൂരുവിൽ ആക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടു’: 5 പേർ പിടിയിൽ

ബെംഗളൂരു∙ ബെംഗളൂരുവിൽ ആക്രമണത്തിനു പദ്ധതിയിട്ട അഞ്ചുപേരെ പിടികൂടി സെൻട്രൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് (സിസിബി). ബെംഗളൂരു സ്വദേശികളായ സുഹൈൽ, ഒമർ, സാഹിദ്, മുദസിർ, ഫൈസൽ എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. അഞ്ചുപേരും 25നും 35നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. പ്രതികളുടെ പക്കൽനിന്നും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും തോക്കുകളും കത്തികളും സിസിബി പിടികൂടി.



കേസിലെ മുഖ്യപ്രതിയായ ബെംഗളൂരു ആർടി നഗർ സ്വദേശി ജുനൈദിനായി പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ വിദേശരാജ്യത്താണ് ഇയാളെന്നാണു പൊലീസ് കണ്ടെത്തൽ. പിടിയിലായവർക്ക് ആയുധങ്ങളും സ്ഫോടകവസ്തുക്കളും എത്തിച്ചുനൽകിയതു ജുനൈദാണെന്നാണു പൊലീസ് നിഗമനം. ജുനൈദിനെ പിടികൂടുന്നതിനായി ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുമായി ബെംഗളൂരു പൊലീസ് സഹകരിച്ചുവരികയാണെന്നു ബെംഗളൂരു പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ദയാനന്ദ് ബി പറഞ്ഞു.

ഒരു കൊലപാതക കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേരും 2017ൽ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. തുടർന്നു 18മാസത്തോളം ജയിൽശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു. 2019ലാണു വീണ്ടും പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. അതേസമയം ബെംഗളൂരു സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന പ്രതി ടി. നസീറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായി പ്രതികൾ ചോദ്യംചെയ്യലിനിടെ പറഞ്ഞു. ബെംഗളൂരുവിൽ 2008ലുണ്ടായ സ്ഫോടന പരമ്പരകളിലെ പ്രതിയാണു നസീർ.

English Summary: CCB arrested five people in connection with plotting attack in Bengaluru