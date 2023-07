ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അലിഞ്ഞ് അവസാനയാത്ര; പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞൂഞ്ഞിനെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ കേരളം

കൊല്ലം∙ അന്തരിച്ച മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ഭൗതികശരീരവും വഹിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നും ആരംഭിച്ച വിലപയാത്രയിൽ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് ആയിരങ്ങൾ. പുതുപ്പള്ളിയിലേക്കുള്ള ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ അവസാനയാത്രയിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരുനോക്കു കാണാന്‍ വൻജനാവലിയാണു തടിച്ചുകൂടുന്നത്. പുതുപ്പള്ളി ഹൗസിൽ‌നിന്നു രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് ആരംഭിച്ച വിലാപയാത്ര കൊട്ടാരക്കരയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. രാവിലെ 10മണിക്കാണു തിരുവനന്തപുരം നഗരം വിട്ടത്. ജനത്തിരക്കു കാരണം 53.കി.മീ. പിന്നിടാൻ ഒൻപതുമണിക്കൂറാണ് എടുത്തത്. കണ്ണീരോടെയും മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയും തങ്ങളുടെ നേതാവിനു വിട ചൊല്ലുകയാണു പ്രവർത്തകരും ജനങ്ങളും.

English Summary: Thousands gather to pay their respects to Oommen Chandy's final journey - Pictures