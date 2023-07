ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു; 15 പേർ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഡെറാഡൂൺ ∙ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ചമോലി ജില്ലയിൽ വൈദ്യുത ട്രാൻസ്ഫോർമർ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് 15 പേർ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു. അളകനന്ദാ നദീതിരത്തെ നമാമി ഗംഗ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പ്രവൃത്തികൾ നടന്നുവരുന്നിടത്തിടാണ് അപകടമുണ്ടായത്. നിരവധിപ്പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

മരിച്ചവരിൽ മൂന്ന് പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർമാരും മൂന്ന് ഹോം ഗാർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തിൽ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രി പുഷ്കർ സിങ് ധാമി അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നതായും പരുക്കേറ്റവരെ ഋഷികേശ് എയിംസിലേക്ക് മാറ്റിയതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

English Summary: Power transformer explodes in Uttarakhand's Chamoli, at least 15 killed