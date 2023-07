മണിപ്പുർ സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും: മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ബിരേൻ സിങ്

ഇംഫാൽ∙ മണിപ്പുർ സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ബിരേൻ സിങ്ങ്. ബുധനാഴ്ചയാണ് മണിപ്പുരിൽ മേയ് നാലിനുണ്ടായ ഹീനമായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത്. ഇതേത്തുടർന്നായിരുന്നു കർശന നടപടികളുണ്ടാകുമെന്നുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.

‘‘മണിപ്പുരിലുണ്ടായത് ഹീനമായ സംഭവമാണ്. ഇതിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കർശന നടപടികളുണ്ടാകും. കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. ഇത്തരം ഹീനമായ പ്രവർത്തികൾക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല’’ – എൻ.ബിരേൻ സിങ് പറഞ്ഞു.

ഇന്നലെയാണ് മണിപ്പുരിൽ മേയ് നാലിനുണ്ടായ ഹീനമായ സംഭവത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തു വന്നത്. നഗ്നരായ സ്ത്രീകളെ ആൾക്കൂട്ടം റോഡിലൂടെ ഒരു പാടത്തേക്കു നടത്തിക്കുന്നതാണു പ്രചരിക്കുന്ന ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. ഇംഫാലിൽനിന്ന് 35 കിലോമീറ്റർ മാറി കാൻഗ്‌പോക്പി ജില്ലയിലായിരുന്നു സംഭവം. ദൃശ്യങ്ങൾ പിന്നാലെയാണു മാസങ്ങൾക്കു മുൻപു നടന്ന അതിക്രൂരമായ സംഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിച്ചത്തുവരുന്നത്. സംഭവം നടക്കുന്ന ദിവസത്തിനു മുൻപ് മെയ്‌തെയ്, കുക്കി വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇവിടെ ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു.

സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ പ്രചരിച്ച് ഒരു ദിവസം പിന്നിടുന്നതിനിടെ ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായി. തൗബാൽ ജില്ലക്കാരനായ ഹെരദാസ് (32) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്. വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഇയാളെ വ്യക്തമായി കാണാമെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഗുരുതരമായ ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്നും സംഭവത്തിൽ കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ.ചന്ദ്രചൂഡ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സർക്കാർ നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ കോടതിക്ക് നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടിവരുമെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പ്രതികരിച്ചിരുന്നു.

