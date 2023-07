മണിപ്പുർ കലാപം: ‘പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണം’, ഇരുസഭകളിലും നോട്ടിസ് നൽകി സിപിഎം എംപിമാർ

ന്യൂഡൽഹി∙ സഭാനടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് മണിപ്പുർ കലാപം ചർച്ച ചെയ്യണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഎം എംപിമാർ പാർലമെന്റിന്റെ ഇരുസഭകളിലും നോട്ടിസ് നൽകി. സിപിഎം രാജ്യസഭാ കക്ഷി നേതാവ് എളമരം കരീം, എംപിമാരായ ഡോ. വി. ശിവദാസൻ, ഡോ. ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്, എ.എ. റഹീം എന്നിവർ സഭാധ്യക്ഷൻ ജഗ്ദീപ് ധൻകറിന് ചട്ടം 267 പ്രകാരം നോട്ടിസ് നൽകി. എ.എം.ആരിഫ് എംപി ലോക്സഭയിൽ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിനും നോട്ടിസ് നൽകി.

‘‘രണ്ടുമാസത്തിലേറെയായി തുടരുന്ന കലാപത്തിൽ അനിയന്ത്രിതമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സാഹചര്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പൂർണ പരാജയമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരും നാളിതുവരെ ഫലപ്രദമായ ഒരിടപെടലും നടത്തിയില്ല. ഈ ഗുരുതര സാഹചര്യം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവച്ച് ചർച്ചചെയ്യണം. വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി പറയണം’’– എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘‘അതിഭീകരമായ വർഗീയ കലാപത്തിനും ഹിംസയ്ക്കും ഇരയാവുകയാണു മണിപ്പുരിലെ ജനങ്ങൾ. ജീവനും സ്വത്തിനും മാനത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിൽ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ട സർക്കാരാണ് മണിപ്പുരിലേത്. മണിപ്പുരിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും സംസാരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി തയാറായിട്ടില്ലെന്നതു ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ്. വിഷയം ഗൗരവത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും മണിപ്പുരിലെ ജനങ്ങൾക്കു വിശ്വാസം പകരുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കടമയാണ്’’– വി. ശിവദാസൻ എംപി നോട്ടിസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

‘‘മണിപ്പുർ കലാപം രണ്ടരമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ അനിയന്ത്രിതമായ ക്രമസമാധാന ലംഘനമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നൂറിൽപ്പരം ആൾക്കാർ ഇതിനോടകം മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇത്രയും അനിഷ്ടസംഭവങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രിയും കേന്ദ്രസർക്കാരും മൗനത്തിലാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരും കേന്ദ്രസർക്കാരും മണിപ്പുരിൽ ക്രമസമാധാനം നിലനിർത്തുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. രാജ്യം കത്തിപ്പുകയുമ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ തിരക്കിലാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി ഉടൻ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിക്കണം, മൗനം വെടിഞ്ഞ് സഭയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യണം’’– എ.എ. റഹീം എംപി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മണിപ്പൂർ കലാപത്തിൽ നിരവധി പള്ളികളും അമ്പലങ്ങളും വീടുകളും തൊഴിൽ സ്ഥാപനങ്ങളും അക്രമത്തിൽ തകർന്നു. ബിജെപി ഭരണത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാർ കലാപത്തെ നേരിടുന്നതിലും സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടു. മണിപ്പുർ കലാപത്തിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും ലോക്സഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മറുപടി നൽകണമെന്നും എംപി അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടിസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: CPM MP gave notice on Manipur Riot demanding Prime Minister should speak on this subject