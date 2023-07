'സ്വന്തം വീടെന്ന' സ്വപ്നം ബാക്കി; കണ്ണു നനയിച്ച് സ്വപ്ന ഭവനത്തിലെ അവസാന നിമിഷങ്ങൾ

പുതുപ്പള്ളിയുടെ മണ്ണിൽ അലിഞ്ഞുചേരാനുള്ള യാത്രയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി താൻ ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചു നിർമാണം ആരംഭിച്ച വീടിനു മുന്നിലും അല്പസമയം ചെലവഴിച്ചു. പുതുപ്പള്ളിയിലെ കരോട്ട് വള്ളകാലിൽ തറവാട്ടു വീട്ടിൽ നിന്നുള്ള യാത്ര നേരെ നിർമാണത്തിലിരിക്കുന്ന ആ വീട്ടിലേക്കായിരുന്നു. വീടിനോടു ചേർന്ന് പ്രത്യേകം തയാറാക്കിയ പന്തലിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ച മൃതദേഹത്തിൽ അതിമോപചാരമർപ്പിക്കാൻ അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നു.

അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ട പൊതുപ്രവർത്തന ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം നാട്ടിൽ ഒരു വീട് എന്നത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഏറെ ആഗ്രഹിച്ച സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വീട് നിർമാണം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും വൈകാതെ അദ്ദേഹം രോഗബാധിതനായി.

വീട് നിർമാണം പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലിരിക്കെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി യാത്രയായത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നം ബാക്കിയായി. ഇതേ തുടർന്നാണ് സംസ്കരിക്കാൻ ദേവാലയത്തിലേക്കു കൊണ്ടുപോകും മുൻപ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്ന ഭവനത്തിൽ കുറച്ചു സമയം ഭൗതികശരീരം വയ്ക്കാൻ കുടുംബാംഗങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചത്. ആ സ്ഥലത്ത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വൈകാരിക അനുഭവമായി. കണ്ടു നിന്നവർക്കും അതു കണ്ണു നനയ്ക്കുന്ന കാഴ്ചയായി.

English Summary: Oommen Chandy passes away without fulfilling his dream of 'own house'