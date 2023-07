'മണിപ്പൂരിലെ സംഭവം രാജ്യത്തിന് അപമാനം; കുറ്റവാളികൾക്ക് മാപ്പില്ല': പ്രധാനമന്ത്രി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ മണിപ്പൂരിൽ സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമം രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണെന്നും കുറ്റവാളികൾക്കു മാപ്പില്ലെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി. സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമവ്യവസ്ഥ ശക്തമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിമാർ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റിന്റെ വർഷകാല സമ്മേളനത്തിന് മുൻപ് മാധ്യമങ്ങളോടു സാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. 140 കോടി ഇന്ത്യക്കാരെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മണിപ്പുരിൽ നടന്നതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ വിവിധ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ സംഭവത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രതികരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്മൃതി ഇ‍റാനിയും സംഭവത്തെ അപലപിച്ചിരുന്നു. അതിനിടെ, പ്രതികൾക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: "Manipur's incident shameful for country, no accused will be spared": PM Modi