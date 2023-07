‘എനിക്ക് ചാച്ചനെപ്പോലെ, അന്നു മണ്ണിനടിയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്തെടുത്തത് മറക്കാനാവില്ല’

പുതുപ്പള്ളി∙ എല്ലാവഴികളും എല്ലാ മനുഷ്യരും പുതുപ്പള്ളിയിലെ കരോട്ടു വള്ളക്കാലിൽ വീട്ടിലേക്കാണ്. വഴിനീളെ കൂഞ്ഞൂഞ്ഞിന് ആദരാഞ്ജലി ബോർഡുകൾ. ദുഃഖം തളംകെട്ടിയ മുഖങ്ങൾ. വിങ്ങിപ്പൊട്ടിയ ഹൃദയവുമായി നൂറുകണക്കിനുപേർ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാർട്ടിക്കാരും സാധാരണക്കാരും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. കുഞ്ഞൂഞ്ഞിന്റെ അന്ത്യയാത്ര ലോകത്തെ തത്സമയം അറിയിക്കാൻ വൻ മാധ്യമപ്പട. പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സാറിനെ കാണാനായി കണ്ണൂരിൽനിന്ന് എത്തിയതാണു തോമസ് ജോസഫ് (60). കൊട്ടിയൂരിൽനിന്നാണ് അച്ചൻപറമ്പിൽ തോമസ് ജോസഫ് പുലർച്ചെ എത്തിയത്.

സ്വന്തം പിതാവിനെക്കാളും വലിയ ആളായാണു കരുതുന്നതെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ചാച്ചൻ എന്നുതന്നെയാണു വിളിക്കുന്നതെന്നും തോമസ് മനോരമ ഓൺലൈനിനോടു പറഞ്ഞു. ചെറുപ്പം തൊട്ടേ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും അതിനേക്കാളും ആത്മബന്ധം സാറിനോടു തനിക്കുണ്ടെന്നു തോമസ് പറഞ്ഞു. 2004ൽ കൊട്ടിയൂരിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായപ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി നേരിട്ടെത്തിയതോടെയാണ് അടുപ്പം കൂടിയത്. അന്നു മണ്ണിനടിയിൽപ്പെട്ട താനുൾപ്പടെയുള്ളവരെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണു പുറത്തെടുത്തത്. എന്റെ കൈകൾ മാത്രമായിരുന്നു അനങ്ങിയത്. ഞാനടക്കമുള്ളവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാനും വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകാനും അദ്ദേഹം മുന്നിൽനിന്നു.

പിന്നീട് ക്യാംപിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ചേർത്തുപിടിച്ചാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കാണാൻ വന്നത്. അതു കണ്ടപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണുനിറഞ്ഞു. മക്കളുമായി വരുന്ന ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ ദൃശ്യം ഇന്നും മായാതെയുണ്ട്. അന്നു മുതലാണ് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ചാച്ചനെപ്പോലെ തോന്നിയത്. ഇടുക്കിയിൽനിന്നു കണ്ണൂരിലേക്കു പോയതാണു ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം. ആദ്യമായാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ സാറിന്റെ വീട്ടിലെത്തുന്നത്. അതുപക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊരു അവസരത്തിലായി. മരണവിവരം അറിഞ്ഞപ്പോൾ മുതൽ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം കരയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ രാവിലെ വന്നയുടനെത്തന്നെ വീടിനകത്തു കയറി സാറിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്കു മുന്നിൽ കൈകൂപ്പി പ്രാർഥിച്ചെന്നും തോമസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കോൺഗ്രസിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം തോമസും ഭാര്യ അന്നമ്മയും മകനു ഗാന്ധി തോമസ് എന്നാണു പേരിട്ടത്. അനുമോൾ എന്നാണു മകളുടെ പേര്. താടി വളർത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോഴും മറുപടിയുണ്ടായിരുന്നു. ചെറുപ്പത്തിൽ വയറുവരെ നീളുന്ന താടിയായിരുന്നു, പിന്നീടത് വെട്ടി. ഇടതുസർക്കാർ അധികാരത്തിലേറിയതോടെയാണു വീണ്ടും താടി വളർത്തിയതെന്നും കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തില്‍ എത്തിയാലേ വെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗാന്ധിജി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആരാധിക്കുന്നത് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിയോഗം സഹിക്കാനാകുന്നില്ല. ചാച്ചനൊരു പകരക്കാരൻ കോൺഗ്രസിലോ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലോ ഇല്ലെന്നും തോമസ് നിറകണ്ണുകളോടെ പറഞ്ഞു.

