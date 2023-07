ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വർക്‌ ഷോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി; 22കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ∙ ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ട് വർക്ക് ഷോപ്പിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ബൈക്ക് യാത്രികന് ദാരുണാന്ത്യം. മഹാദേവിക്കാട് നന്ദനം വീട്ടിൽ ആകാശ് (22) ആണ് മരിച്ചത്. കാർത്തികപ്പള്ളി ജംക്‌ഷനു സമീപമായിരുന്നു അപകടം. English Summary: 22 Year Old Killed As Bike Rams Into Work Shop In Alappuzha