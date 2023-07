എതിരാളികളുടെ ചട്ടുകമായെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല; വിഭാഗീയത നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നേതൃത്വം: ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്∙ തനിക്കെതിരായ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി ബിജെപി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. എതിരാളികളുടെ ചട്ടുകമായെന്ന ആരോപണം ശരിയല്ല. പാർട്ടിയിൽ വിഭാഗീയതയുണ്ടെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത് നേതൃത്വമാണ്. കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിലെ പ്രതി ധർമരാജനുമായി ബിജെപിക്ക് എന്തു ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും ശോഭ ചോദിച്ചു.

മത്സ്യത്തൊഴിലാളി വഞ്ചനയ്ക്കെതിരെ കോഴിക്കോട് വെള്ളയിൽ നടക്കുന്ന രാപകൽ സമരം ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ ബിജെപിയുടെ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പിൽ തർക്കം നടന്നിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് ഇന്ന് ശോഭ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്.

