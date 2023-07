ജയിംസിന്റെ പിടിവാശി, ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയത് രണ്ടാം ജന്മം

തിരുവനന്തപുരം ∙ ജീപ്പിനു മുന്നിൽ വഴിമുടക്കിയായി കിടന്ന് ജയിംസ് മഠത്തിപ്പറമ്പൻ രാത്രിയാത്ര തട‍സപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്ക് തിരിച്ചുകിട്ടിയത് രണ്ടാം ജന്മം. ‘‘എന്റെ മൃതദേഹവുമായി മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു മുന്നോട്ടു പോകാനാകൂ. ഒരിഞ്ചു പോലും വാഹനം മുന്നോട്ടെടുക്കാനാകില്ല...’’– ജയിംസ് അലറി. ആ പിടിവാശിയിൽ മൂന്നാറിലേക്കുള്ള രാത്രി യാത്ര വേണ്ടെന്നു വച്ചപ്പോൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി രക്ഷപ്പെട്ടത് ബസ് കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞുണ്ടായ വൻ അപകടത്തിൽനിന്ന്.

1974 ഏപ്രിൽ 30നായിരുന്നു ഇടുക്കി പള്ളിവാസൽ പവർഹൗസിനു സമീപം കൊച്ചി - ധനുഷ്‌കോടി ദേശീയപാതയിലെ കരടിപ്പാറ കൊടുംവളവിൽ 1500 അടി താഴ്‌ചയിലേക്ക് കെഎസ്‌ആർടിസി ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ ബസ് മറിഞ്ഞ് അപകടമുണ്ടായത്. 34 പേരാണു മരിച്ചത്. അതുവരെ കേരളത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ബസ് അപകടമായിരുന്നു അത്.

അപകടം നടന്ന ദിവസം രാവിലെ മൂന്നാറിൽനിന്നു പുറപ്പെട്ട ബസിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. തിരക്കിട്ട പരിപാടികൾക്കിടയിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മൂന്നാറിൽ എത്തുന്നതിനു തൊട്ടുമുൻപ് ബസ് പുറപ്പെട്ടുവെന്ന് ഇതിനു സാക്ഷിയായ അന്നത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവും പിന്നീട് ഡിസിസി സെക്രട്ടറിയുമായ ജയിംസ് മഠത്തിപ്പറമ്പൻ (കൊച്ചുമഠത്തി) പറയുന്നു.

പാഴ്‌സൽ ലോറിക്കു സൈഡ് കൊടുക്കുന്നതിനിടെ നിയന്ത്രണം തെറ്റിയാണു ബസ് കൊക്കയിലേക്കു പതിച്ചത്. ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കൊപ്പം അന്നത്തെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ.മുഹമ്മദാലിയും എറണാകുളം ബ്ലോക് പ്രസിഡന്റ് ഫെലിക്സ് പ്രസന്റേഷനും ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു.

ഇടുക്കി യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാംപിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് അന്ന് എംഎൽഎയായ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും മുഹമ്മദാലിയും ഏപ്രിൽ 29ന് മറയൂരിൽ എത്തിയത്. ജയിംസിന്റെ സഹോദരനും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ വിൻസന്റ് മഠത്തിപ്പറമ്പന്റെ ക്ഷണപ്രകാരമായിരുന്നു ഇവർ എത്തിയത്. പൊതുസമ്മേളനത്തിനുശേഷം ജയിംസിന്റെ എടക്കടവിലെ പുല്ലുമേഞ്ഞ വീട്ടിലാണ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിക്കും മറ്റു നേതാക്കൾക്കും രാത്രി ഭക്ഷണം ഒരുക്കിയത്. ഇതിനുശേഷം, മൂന്നാറിൽ എത്തി ഐഎൻടിയുസി ഓഫിസിൽ താമസിച്ച് പിറ്റേദിവസം രാവിലെ 7.30നുള്ള കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കോട്ടയത്തേക്ക് പുറപ്പെടാനായിരുന്നു ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ തീരുമാനം. ഭക്ഷണത്തിനു ശേഷം ഐഎൻടിയുസി ജീപ്പിൽ രാത്രി പത്തരയോടെ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും മുഹമ്മദാലിയും കയറി. ചെങ്കലാർ ഡാം സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാതെ വിടില്ലെന്നു പറഞ്ഞ് ജയിംസ് ജീപ്പിനു മുന്നിൽ കിടന്നു. തുടർന്ന് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി രാത്രിയാത്ര ഉപേക്ഷിച്ചു.

പിറ്റേദിവസം പുലർച്ചെ ചെങ്കലാറിൽ എത്തിയശേഷം മൂന്നാറിലെത്തി കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ കോട്ടയത്തേക്കു പോകുമെന്നും ഉമ്മൻ ചാണ്ടി പറഞ്ഞു. ചെങ്കലാർ സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും സംഘവും മൂന്നാർ സ്റ്റാൻഡിലെത്തിയപ്പോൾ 10 മിനിട്ടു മുൻപ് ബസ് പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. അടിമാലിയിൽ കാപ്പി കുടിക്കാൻ ബസ് അര മണിക്കൂർ നേരം നിർത്തുമെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ബസിനു പിന്നാലെ ജീപ്പിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയും കൂട്ടരും പുറപ്പെട്ടു. 8 കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ടു പോയപ്പോഴാണ് അതിദാരുണായ കാഴ്ച കണ്ടത്. തലേ ദിവസം രാത്രി ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മൂന്നാറിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇൗ ബസിൽ പുറപ്പെടുമായിരുന്നു. രാത്രി യാത്ര താൻ വിലക്കിയില്ലെങ്കിൽ, ബസ് നേരത്തെ പുറപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിൽ...’ – മുൻ ഡിസിസി സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ജയിംസ് നിശബ്ദനായി.

പൊന്നു ജയിംസേ, താൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ മാത്രമല്ല, ദൈവപുത്രനുമാണെന്നു പറഞ്ഞ് ഉമ്മൻ ചാണ്ടി തന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചെന്ന് ജയിംസ് പറഞ്ഞു. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനു നേതൃത്വം നൽകിയശേഷം ഉമ്മൻ ചാണ്ടി കോട്ടയത്തേക്കു പോയെന്ന് ഇടുക്കി മുൻ ഡിസിസി പ്രസിഡന്റ് റോയി കെ.പൗലോസ് പറഞ്ഞു.

പി.ടി.തോമസിന്റെ മൃതദേഹം തൃക്കാക്കരയിൽ പൊതുദർശനത്തിനു വച്ചപ്പോഴാണ് ഒടുവിലായി ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ ജയിംസ് കണ്ടത്. ‘ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ മരണം ഏറെ വേദനിപ്പിച്ചു. അവസാനമായി കാണണം എന്നുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും വിലാപയാത്ര വൈകിയതും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതിനാലും ഒഴിവാക്കി. വ്യത്യസ്തനായ നേതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാർട്ടിക്കും ജനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയായിരുന്നു ആ ജീവിതം... ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയുടെ കല്ലറയിൽ എത്തി ഞാൻ പ്രാർഥിക്കും... അത്രമേൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എനിക്കദ്ദേഹം...’ – ജയിംസ് പറഞ്ഞു.

എറണാകുളം തൃപ്പൂണിത്തുറ എരൂർ അറക്കക്കടവിനടുത്ത് മക്കളായ രൂപേഷിന്റെയും ലോലക്കിന്റെയും ഒപ്പമാണ് ജയിംസിന്റെ താമസം.

English Summary: Congress leader James Madathiparamban speaks about his experience of saving Oommen Chandy unexpectedly from a bus accident