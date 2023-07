‘മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കൂട്ടം അവർക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുത്തു’: മണിപ്പുരിൽ ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീയുടെ ഭർത്താവ്

ന്യൂഡൽഹി∙ രണ്ടുസ്ത്രീകൾക്കും നേരെ മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കൂട്ടം പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നെന്നു മണിപ്പുരിൽ കലാപകാരികൾ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ സ്ത്രീകളിൽ ഒരാളുടെ ഭർത്താവ്. സൈനികനായിരുന്ന, കാർഗിൽ യുദ്ധത്തിൽ പോരാടിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണു യുവതിയുടെ ഭർത്താവ്. തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായ മണിക്കൂറെന്നാണു സംഭവത്തെ അദ്ദേഹം വിശേഷിപ്പിച്ചത്. ‘‘കൊല്ലണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, ആയുധങ്ങളുമായി മൃഗങ്ങളെപ്പോലെ ആൾക്കൂട്ടം പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ടുപേരെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്നു മാറ്റിയശേഷം നഗ്നരാകാൻ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ ഇനിയും സംഭവിക്കുമോയെന്ന ആശങ്കയുണ്ട്’’–അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മേയ് നാലിനാണു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അതിക്രൂരമായ സംഭവം മണിപ്പുരില്‍ നടന്നത്. കുക്കി ഗോത്രവർഗവും മെയ്തെയ് വിഭാഗവും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണു രണ്ടു കുക്കി വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കലാപകാരികൾ നഗ്നരാക്കി റോഡിൽ കൂടി നടത്തിയത്. 15 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും എല്ലാ കോണുകളിൽനിന്നും വലിയ രോഷമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ഇന്നലെയാണു കേസിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്.

മേയ് നാലിനു സുരക്ഷിത സ്ഥാനം തേടി വനപ്രദേശത്തേക്കു രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു ചെറിയ സംഘത്തിൽ അംഗങ്ങളായിരുന്നു സ്ത്രീകളെന്നാണ് പൊലീസ് നൽകുന്ന വിവരം. രണ്ടു പുരുഷൻമാരും മൂന്നു സ്ത്രീകളുമാണു സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ മൂന്നുപേർ ഒരേ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ്. 56കാരനായ പിതാവും 19കാരനായ മകനും 21കാരിയായ മകളുമാണ് ഇവർ. 42, 52 വയസ് പ്രായമുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത്.

വനത്തിലേക്കു രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഇവർ ഒരു പൊലീസ് സംഘത്തെ കണ്ടുമുട്ടിയതായി എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കു പോകുമ്പോഴാണ് കലാപകാരികൾ ഇവരെ തേടിയെത്തിയത്. സംഘത്തിലുണ്ടായിരുന്ന 19കാരനെ പൊലീസിനു മുന്നിലിട്ട് ആൾക്കൂട്ടം കൊലപ്പെടുത്തി. സഹോദരിയെ പിടികൂടാനുള്ള ആൾക്കൂട്ടത്തിന്റെ ശ്രമത്തെ ചെറുക്കുമ്പോഴാണ് 19കാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിനു പിന്നാലെ സംഘത്തിലെ ഒരു സ്ത്രീയെ അക്രമിസംഘം കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതെന്നും പൊലീസിനു ലഭിച്ച പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Husband of woman paraded naked in manipur says mob came like animals towards them