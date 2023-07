സ്കൂട്ടർ ഓടിക്കവേ യുവതിയെ ബൈക്കിലെത്തിയ യുവാവ് കടന്നുപിടിച്ചു; അന്വേഷണം

വണ്ണപ്പുറം∙ ജോലി കഴിഞ്ഞു സ്കൂട്ടറിൽ വീട്ടിലേക്കു പോയ നഴ്സിനെ കടന്നുപിടിച്ച പ്രതിക്കായി പൊലീസ് അന്വേഷണം. വണ്ണപ്പുറത്ത് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 8.30നാണു സംഭവം നടന്നത്. ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ എത്തിയ യുവതി വീട്ടിലേക്കു തിരിയാനായി വാഹനത്തിന്റെ വേഗത കുറച്ചപ്പോൾ പിന്നിൽനിന്ന് ബൈക്കിൽ എത്തിയ യുവാവ് കടന്നുപിടിക്കുകയായിരുന്നു.

Read Also: റോഡെന്നു കരുതി റെയിൽവേ ട്രാക്കിലേക്ക് കാറുമായി ഇടിച്ചു കയറി – വിഡിയോ

യുവതി ഒച്ച വച്ചതോടെ ഇയാൾ കടന്നുകളഞ്ഞു. കാളിയാർ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു വരുന്നതായും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Police search for an accused who badly touched woman in Vannappuram