ജയ്‌‌പുർ ∙ രാജസ്ഥാനിൽ സ്വന്തം സർക്കാരിനെ വിമർശിച്ച മന്ത്രിയെ കയ്യോടെ പുറത്താക്കി മുഖ്യമന്ത്രി അശോക് ഗെലോട്ട്. കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അക്രമം വർധിച്ചെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനാണു മന്ത്രി രാജേന്ദ്ര സിങ് ഗുധയെ പുറത്താക്കിയത്. സൈനിക് കല്യാൺ (സ്വതന്ത്ര ചുമതല), ഹോം ഗാർഡ്, സിവിൽ ഡിഫൻസ്, പ‍ഞ്ചായത്തി രാജ്, ഗ്രാമവികസനം എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് ഇദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്.

മണിപ്പുർ സംഘർഷങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സഭയിൽ സംസാരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ വിമർശനം. ‘‘രാജസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമ കേസുകൾ വർധിക്കുകയാണ്. മണിപ്പുരിനെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനു പകരം, നമ്മളാദ്യം സ്വന്തം ചുറ്റുപാടിലേക്കു നോക്കണം. രാജസ്ഥാനിൽ സ്ത്രീകൾക്കു സുരക്ഷയൊരുക്കുന്നതിൽ നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടു. സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുള്ള അക്രമങ്ങൾ വർധിച്ചു. ഇതേപ്പറ്റി ആത്മപരിശോധന നടത്തണം’’ എന്നാണു രാജേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞത്.

പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ മന്ത്രിയെ ഉടനടി പുറത്താക്കാൻ ഗെലോട്ട് തീരുമാനിച്ചു. രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിനെ മന്ത്രിസഭയിൽനിന്നു പുറത്താക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പട്ട് ഗവർണർ കൽരാജ് മിശ്രയ്ക്കു കത്തു നൽകി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശം അംഗീകരിച്ച് മന്ത്രിയെ പുറത്താക്കുന്നതായി രാജ്ഭവൻ അറിയിച്ചു. മണിപ്പുരിൽ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിച്ച സംഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപിക്കും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കുമെതിരെ പ്രതിപക്ഷം ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുമ്പോഴാണ്, രാജസ്ഥാനിൽ സ്വന്തം സർക്കാരിനെതിരെ മന്ത്രിതന്നെ രംഗത്തെത്തിയത്. ഇതു ബിജെപി പിടിവള്ളിയാക്കി.

കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ സമ്പൂർണമായി പരാജയപ്പെട്ടെന്നും പ്രതിദിനം 18 പീഡനക്കേസുകളാണു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്നും ബിജെപി ആരോപിച്ചു. ക്രമസമാധാനം പൂർണമായി തകർന്ന രാജസ്ഥാനിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി സന്ദർശനം നടത്തണമെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഗെലോട്ടിന്റെ ഭരണത്തിൽ രാജസ്ഥാന്‍ ‘ജംഗിൾ രാജ്’ ആയെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന ഇൻ–ചാർജ് അരുൺ സിങ് കുറ്റപ്പെടുത്തി. നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ, രാജേന്ദ്ര സിങ്ങിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ ക്ഷീണം ഏതുവിധേനയും മറികടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു കോൺഗ്രസ്.

