ഇന്ത്യയിലേക്കെത്താൻ സീമ ‘പ്രീതി’യായി, ആധാർ കാർഡും കാണിച്ചു; പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കാമുകനൊപ്പം കഴിയാൻ നേപ്പാളിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്കു വണ്ടി കയറിയ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശി സീമ ഹൈദർ പ്രീതി എന്ന പേര് ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തൽ. നേപ്പാളിലെ പൊഖാറയിൽനിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്താൻ ഇവർ ഉപയോഗിച്ച ബസ് സർവീസിന്റെ മാനേജറാണ് പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തല്‍ നടത്തിയത്. താൻ ഇന്ത്യൻ പൗരയാണെന്നു പറഞ്ഞ സീമ, ആധാർ കാർഡ് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതു കാണിച്ചതായും സൃഷ്ടി ബസ് സർവീസ് മാനേജർ പ്രസന്ന ഗൗതം പറഞ്ഞു.



നാല് ടിക്കറ്റുകളാണു സീമ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. ടിക്കറ്റിനുള്ള പണം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ യുവതി ഇന്ത്യയിലെ തന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിക്കുകയും ബാക്കി പണം യുപിഐ വഴി ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. യുവാവ് 6000 നേപ്പാള്‍ രൂപ (ഏതാണ്ട് 3750 ഇന്ത്യൻ രൂപ) യുപിഐ വഴി നൽകുകയായിരുന്നു. പൊഖാറയിൽനിന്ന് ഗ്രേറ്റർ നോയിഡയിലേക്കു യാത്ര ചെയ്യാൻ സീമ 12,000 നേപ്പാള്‍ രൂപയാണ് അടച്ചത്. യുപിഐ പണമിടപാടിനെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ സുഹൃത്തുമായി സംസാരിക്കാൻ സീമ തന്റെ സ്ഥാപനത്തിലെ വൈഫൈ ഉപയോഗിച്ചതായും പ്രസന്ന ഗൗതം പറഞ്ഞു.

സീമയും കാമുകൻ സച്ചിനും മാർച്ചിൽ കഠ്മണ്ഡുവിൽ ഒരു ഹോട്ടലിൽ തങ്ങിയിരുന്നു. ഇവിടെ താമസിക്കവെ യാതൊരുവിധ രേഖകളും ഇരുവരും ഹാജരാക്കിയിരുന്നില്ലെന്നു ഹോട്ടൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. റജിസ്റ്ററില്‍ പേര് എഴുതുക മാത്രമാണു ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നാൽ റജിസ്റ്റർ നോക്കിയപ്പോള്‍ ഇരുവരുടെയും പേരുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും പറ‍ഞ്ഞു. മുറി ബുക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് വ്യാജപേരുകളായിരിക്കാം ഇരുവരും ഉപയോഗിച്ചതെന്നും റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് പറഞ്ഞു. പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശിയായ സീമ ഗുലാം ഹൈദർ (30) ഓൺലൈൻ ഗെയിമായ പബ്ജിയിലൂടെ 2019ലാണു സച്ചിൻ മീണയെ (22) പരിചയപ്പെടുന്നത്.

