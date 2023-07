ഉത്തരവോ നിർദ്ദേശമോ ഇല്ലാതെ യാസിൻ മാലിക്ക് തിഹാറിൽനിന്ന് നേരിട്ടെത്തി; ‘ഞെട്ടി’ സുപ്രീം കോടതി

ന്യൂഡൽഹി ∙ കശ്മീരിലെ വിഘടനവാദി നേതാവ് യാസിൻ മാലിക്കിനെ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതിൽ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തി സുപ്രീം കോടതി. തിഹാറിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന യാസിൻ മാലിക്കിനെ യാതൊരു ഉത്തരവും നിർദ്ദേശവുമില്ലാതെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയതാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ ഞെട്ടിച്ചത്. യാസിൻ മാലിക് നേരിട്ട് കോടതിയിൽ എത്തിയതിനെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ഗൗരവത്തോടെയാണ് കാണുന്നത്. കോടതിയുടെ എതിർ പരാമർശങ്ങളെ തുടർന്ന് യാസിനെ ജയിലിലേക്കു തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുപോയി.

യാസിൻ മാലിക്കിനെ ജയിലിനു പുറത്തിറക്കിയത് വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിഹാർ ജയിൽ അധികൃതർ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. മൂന്ന് ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ജയിൽ ഡിജിപി സഞ്ജയ് ബേനിവാൾ നിർദ്ദേശം നൽകി. ജയിൽ ഡപ്യൂട്ടി ഡിഐജി രാജീവ് സിങ്ങിനാണ് അന്വേഷണ ചുമതല.

യാസിനെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത കേസുകളിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാക്കാൻ ജമ്മു പ്രത്യേക കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ സിബിഐ നൽകിയ ഹർജിയിൽ സ്വയം വാദിക്കാനാണു യാസിൻ കോടതിയിലെത്തിയത്. 2019 ൽ അറസ്റ്റിലായ യാസിന് ഭീകരപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം നൽകിയെന്ന കേസിൽ കഴിഞ്ഞവർഷം എൻഐഎ പ്രത്യേക കോടതി ഇരട്ട ജീവപര്യന്തം വിധിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ദീപാങ്കർ ദത്ത എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ട ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിൽനിന്ന് പിൻമാറി. യാസിൻ മാലിക്കിനെ നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിലും തങ്ങൾ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇരുവരുടെയും പിൻമാറ്റം. ഇത്തരക്കാരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ഓൺലൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജസ്റ്റിസ് ദീപാങ്കർ ദത്തയുടെ അഭാവത്തിൽ നാല് ആഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം പുതിയ ബെഞ്ച് ഹർജി പരിഗണിക്കും.

അതേസമയം, തിഹാറിലെ അതീവസുരക്ഷാ ജയിലിലെ തടവുകാരനായ യാസിൻ മാലിക്കിനെ ഒരു കാരണവശാലും പുറത്തിറക്കരുതെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിർദ്ദേശമുണ്ടെന്ന് സോളിസിറ്റർ ജനറൽ തുഷാർ മേത്ത സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. യാസിൻ മാലിക്കിനെ ജയിലിനു പുറത്തിറക്കിയത് ഗുരുതരമായ സുരക്ഷാ വിഷയമാണെന്ന് അഡീഷനൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ എസ്.വി.രാജു അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

