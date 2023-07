കോന്നിയിൽ കടുവ ചത്തത് പരുക്കും പ്രായാധിക്യവും കാരണം; ഭീതിയൊഴിഞ്ഞ് പ്രദേശവാസികൾ

പത്തനംതിട്ട∙ കോന്നി അതുമ്പുംകുളത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം കടുവ ചത്തത് പരുക്കും പ്രായാധിക്യവും കാരണമാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. മറ്റു കടുവകളുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കാലിലും നെഞ്ചിലും ഏറ്റ പരുക്കുകള്‍ പുഴുവരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. പെരുനാട്ടിലും കോന്നിയിലും കണ്ട കടുവ ഒന്നാണെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതോടെ കടുവാ ഭീതി ഒഴിഞ്ഞ ആശ്വാസത്തിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് 12 വയസ് പ്രായമുള്ള കടുവയെ അതുമ്പുംകുളത്ത് ചത്ത നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വായിലെ പല്ലുകളും കൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. പല്ല് ഇല്ലാത്തതിനാല്‍ പശുവിനെയും ആടിനെയും കൊന്ന് അകിടും ഗര്‍ഭാശയവുമാണ് കടുവ ഭക്ഷിച്ചിരുന്നത്. മറ്റൊരു കടുവ തുരത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കാടു വിട്ടിറങ്ങിയത്. തിരിച്ചു ചെന്നാല്‍ വീണ്ടും ആക്രമണം നേരിടുമെന്നതിനാല്‍ പിന്നീട് കാട് കയറിയില്ല. പെരുനാട്ടില്‍ മാസങ്ങളോളം കൂട് വച്ചിട്ടും കടുവ വീണിരുന്നില്ല.

