അൻവറിനെതിരായ മിച്ചഭൂമി കേസ്: ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കൽ നടപടി 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കും

കൊച്ചി∙ പി.വി.അൻവർ എംഎൽഎയ്ക്കും കുടുംബത്തിനുമെതിരായ മിച്ചഭൂമി കേസിൽ ഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നടപടികൾ മൂന്ന് മാസത്തിനുള്ളിൽ നടപ്പാക്കുമെന്ന് കണ്ണൂർ സോണൽ ലാൻഡ് ബോർഡ് ചെയർമാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ വൈകിയതിൽ സോണല്‍ ലാൻഡ് ബോര്‍ഡ് ചെയര്‍മാനും താമരശേരി താലൂക്ക് ലാൻഡ് ബോര്‍ഡ് സ്‌പെഷല്‍ ഡപ്യൂട്ടി തഹസില്‍ദാരും നിരുപാധികം മാപ്പപേക്ഷിച്ചു. ഇരുവരുടെയും സത്യവാങ്മൂലം രേഖപ്പെടുത്തിയ കോടതി, കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ 18ലേക്ക് മാറ്റി.



മലപ്പുറം ജില്ലാ വിവരാവകാശ പ്രവർത്തക കൂട്ടായ്മ കോഓർഡിനേറ്റർ കെ.വി. ഷാജി നൽകിയ കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവന്റെ ബെഞ്ചാണ് പരിഗണിച്ചത്. മിച്ചഭൂമി കൈവശം വച്ചെന്ന പരാതിയിൽ നടപടികൾ വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ 2021ലും 2022ലും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നെങ്കിലും നടപ്പായിരുന്നില്ല. തുടർന്നാണ് കോടതിയലക്ഷ്യ ഹർജി നൽകിയത്.

എംഎൽഎയും കുടുംബാംഗങ്ങളും കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന മിച്ചഭൂമി തിരിച്ചുപിടിക്കണമെന്ന ഉത്തരവുപ്രകാരം സ്വീകരിച്ച നടപടികൾ വ്യക്തമാക്കി വിശദമായ സത്യവാങ്മൂലം നൽകാൻ ജസ്റ്റിസ് രാജ വിജയരാഘവൻ നേരത്തെ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന സർക്കാരിന്റെ ആവശ്യം തള്ളിയായിരുന്നു നിർദേശം.

English Summary: Delays and apologies: MLA's possession of surplus land under scrutiny by High Court