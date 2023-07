അധ്യാപകനെയും വിദ്യാർഥിനിയെയും നഗ്നരാക്കി മർദ്ദിച്ചു; പ്രതികൾക്കായി അന്വേഷണം, അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ അനാശാസ്യം ആരോപിച്ചു സംഗീത അധ്യാപകനെയും പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിനിയെയും ഗ്രാമീണർ തുണിയഴിച്ചു നിർത്തി മർദ്ദിച്ചു. ബേഗുസരായിയിൽ വ്യാഴാഴ്ച നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെ സംഗീത അധ്യാപകൻ കിഷുദേവ് ചൗരസ്യയെ (40) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അധ്യാപകനെതിരെ പോക്സോ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അധ്യാപകനെയും വിദ്യാർഥിനിയെയും മർദ്ദിച്ചതിനു മൂന്നു പേർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒളിവിൽ പോയ ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.

ഇരുവരെയും ഒന്നിച്ചു കണ്ടെത്തിയതായിരുന്നു ആക്രമണത്തിനു കാരണം. ഇരുവരെയും നഗ്നരാക്കുന്നതിന്റെയും മർദ്ദിക്കുന്നതിന്റെയും ദൃശ്യങ്ങളടങ്ങിയ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോക്സോ അടക്കം ചുമത്തി അധ്യാപകനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വിഡിയോ പൊലീസ് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നും മർദ്ദനമേറ്റ സമയത്തെ ഇരുവരുടെയും വസ്ത്രങ്ങളും സംഭവസ്ഥലത്തെ മറ്റു തെളിവുകളും ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി അയച്ചെന്നും യോഗേന്ദ്ര കുമാർ പറഞ്ഞു. വിദ്യാർഥിനിക്ക് മെഡിക്കൽ പരിശോധന നടത്തി. മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

