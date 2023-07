കോഴിക്കോട്ടേക്കു പുറപ്പെടാതെ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനം; മുംബൈ വിമാനത്താളത്തിൽ കുടുങ്ങി യാത്രക്കാർ

മുംബൈ∙ മുംബൈയിൽ നിന്നു കോഴിക്കോട്ടേക്കു വൈകിട്ട് പുറപ്പെടേണ്ട വിമാനം രാത്രി വൈകിയും പുറപ്പെട്ടില്ല. യാത്രക്കാർ മുംബൈ വിമാനത്താവളത്തിൽ ദുരിതത്തിലായി. വൈകിട്ടു നാലേകാലിനു പുറപ്പെടേണ്ട എയർ ഇന്ത്യ എഐ 0581 വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനായി 150ലേറെ യാത്രക്കാരാണു വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയത്.

അതിരാവിലെ അഞ്ചുമണിക്കു വിമാനത്തിൽ‍ മുംബൈയിൽ വന്നിറങ്ങി കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള കണക്ഷൻ വിമാനത്തിനായി കാത്തിരുന്നവരും വയോധികരും കുഞ്ഞുങ്ങളും യാത്രക്കാരിലുണ്ട്. രാത്രി 12.45ന് വിമാനം പുറപ്പെടുമെന്നാണ് വിമാനക്കമ്പനി അറിയിച്ചതെന്ന് യാത്രക്കാരില്‍ ഒരാളായ സുഹൈല്‍ പറഞ്ഞു.

പൈലറ്റ് ഉറങ്ങിപ്പോയതുകൊണ്ടാണു വിമാനം വൈകുന്നതെന്നാണ് ആദ്യം അധികൃതർ അറിയിച്ചതെന്നു യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പിന്നീടു വിമാനത്തിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാറാണ് സമയം വൈകുന്നതിനു കാരണമെന്നും അറിയിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിമാനം പുറപ്പെടാതായതോടെ യാത്രക്കാർ പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇതോടെ ജീവനക്കാർ സുരക്ഷാസേനയെ വിളിച്ചതായും യാത്രക്കാർ പറഞ്ഞു.

