മോസ്കോയിൽ ഷോപ്പിങ് മാളിലെ ചൂടുവെള്ള പൈപ്പ് തകർന്നു; 4 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരുക്ക്

മോസ്കോ∙ മോസ്കോയിൽ ഷോപ്പിങ് മാളിലെ ചൂടുവെള്ള പൈപ്പ് തകർന്നു നാല് പേർ മരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. നിരവധി പേർക്കു പരുക്കേറ്റതായും വിവരമുണ്ട്. ചിലർക്കു പൊള്ളലേറ്റിട്ടുണ്ടെന്നും സ്ഥലത്തു രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണെന്നും മേയർ സെർജി സോബയാനിൻ പറഞ്ഞു.

മോസ്കോയിലെ വ്രെമേന ഗോഡ മാളിലാണു ദാരുണ സംഭവം നടന്നത്. കെട്ടിടത്തിനകത്തു വെള്ളം പൊങ്ങിയതിന്റെയും ഒരു വാതിലിലൂടെ പുക പുറത്തേക്കു വരുന്നതിന്റെയും വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നു. പരുക്കേറ്റ എല്ലാവർക്കും മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങൾ നൽകിവരുകയാണെന്നു മേയർ അറിയിച്ചു. 2007 ലാണു മോസ്കോയിൽ ഈ ഷോപ്പിങ് മാൾ തുറന്നത്. ഇവിടെ 150 ഓളം സ്റ്റോറുകളുണ്ട്.

