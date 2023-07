മണിപ്പുരിൽ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ അന്ന് മറ്റൊരു ക്രൂരത; 2 യുവതികളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊന്നു

ഇംഫാൽ∙ മണിപ്പുരിൽ സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ രാജ്യമാകെ വൻ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നതിനിടെ മറ്റു രണ്ടു സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന വാർത്തയും പുറത്തുവരുന്നു. ഇംഫാലിൽ കാർ വാഷ് സെന്ററിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന രണ്ടു യുവതികളെ കൂട്ട ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തി എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.

സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി നടത്തിയ മേയ് നാലിനു തന്നെയാണ് ഈ സംഭവും നടന്നത്. പിറ്റേന്ന് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് ഇവർ മരിച്ചത്. കാങ്‌പോക്പി ജില്ലയിൽ കുക്കി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 21, 24 വയസ്സുള്ള രണ്ടു യുവതികളെയാണ് ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഇവർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കാർ വാഷ് സെന്ററിൽനിന്നു വലിച്ചിറക്കി പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് വിവരം.

മേയ് 16ന് ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരിയുടെ അമ്മ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൈകുൾ പൊലീസ് എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു മാസത്തിനുശേഷം ജൂൺ 13നാണ് സംഭവം നടന്ന ഇംഫാൽ ഈസ്റ്റിലെ പോരമ്പത്ത് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കേസ് കൈമാറിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അന്വേഷണത്തിന്റെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് ഒരു വിവരവുമില്ലെന്നും 21 വയസ്സുകാരിയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

ഒരേ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള രണ്ടു യുവതികളും ഒരേ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുകയും നഗരത്തിൽ ഒരുമിച്ച് വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയുമായിരുന്നു. ക്രൂരമായ അതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതികളെ പൊലീസെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടെന്നാണ് അവരുടെ സുഹൃത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. പിറ്റേ ദിവസം ആശുപത്രിയിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോള്‍ അവര്‍ മരിച്ചെന്നാണ് വിവരം ലഭിച്ചതെന്നും സുഹൃത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.



