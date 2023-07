തിരുവനന്തപുരം∙ വാഹനങ്ങളിടിച്ച് തകരാറിലാവുന്ന റോഡ് ക്യാമറകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാന്‍ സർക്കാർ പണം നൽകണമെന്ന് കെൽട്രോൺ. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ക്യാമറകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനും സർക്കാർ പണം കൈമാറണം. റോഡ് ക്യാമറകൾ സംബന്ധിച്ച് സർക്കാരുമായി അടുത്തയാഴ്ച ഏർപ്പെടുന്ന പുതുക്കിയ കരാറിൽ ഇക്കാര്യം ഉൾപ്പെടുത്തും. റോഡ് വികസനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച 45 ക്യാമറകളുടെയും വാഹനങ്ങളിടിച്ച് നശിച്ച 12 ക്യാമറകളുടെയും ചെലവ് കെൽട്രോണാണ് വഹിച്ചത്. ഈ പണം നൽകാനാകില്ലെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതുക്കുന്ന കരാറിൽ നഷ്ടപരിഹാരം സർക്കാർ നൽകണമെന്ന ഭാഗം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്.

പ്രകൃതിദുരന്തം റോഡ് അപകടങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ക്യാമറകൾ തകർന്നാൽ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ കെൽട്രോണിന് ബാധ്യതയില്ലെന്ന് നിലവിലെ കരാറിൽതന്നെയുണ്ട്. പലതിലും ആശയക്കുഴപ്പം ഉള്ളതിനാൽ വിശദമായ ചട്ടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും.

റോഡ് വികസനത്തിനും പുതിയ പാലങ്ങൾ നിർമിക്കാനുമാണ് 45 ക്യാമറകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇനി 10 ക്യാമറകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ക്യാമറ യൂണിറ്റ് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് 50,000 രൂപയാണ് കെൽട്രോണിന് ചെലവ്. 22,50,000 രൂപ ഈ ഇനത്തിൽ ചെലവായി. വാഹനം ഇടിച്ച് തകർന്ന ക്യാമറകളിൽ 12 എണ്ണത്തിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി. 4 എണ്ണത്തിന്റെ പണി നടക്കുന്നു. വലിയ ട്രക്ക് ഇടിച്ച് 2 ക്യാമറകൾ പൂർണമായി തകർന്നു. പുതിയ ക്യാമറ യൂണിറ്റിന് 9 ലക്ഷം രൂപ ചെലവായി.

വാഹനങ്ങൾ ഇടിച്ചുള്ള ചെറിയ തകരാറുകളാണെങ്കിൽ ഉടമകൾ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒത്തുതീർപ്പിനു തയാറാകുമെന്ന് കെൽട്രോൺ അധികൃതർ പറയുന്നു. വലിയ പണച്ചെലവു വരുന്ന അപകടങ്ങളാണെങ്കിൽ കോടതി നടപടികളിലേക്കു പോകും. ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കാൻ വർഷങ്ങളെടുക്കും. അതുവരെ ക്യാമറകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാതിരിക്കാന്‍ ആകില്ല.

മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും പൊലീസും നേരത്തെ തന്നെ കെൽട്രോണിന്റെ ക്യാമറകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ക്യാമറകളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കായി പണം മുടക്കിയശേഷം ഇൻഷുറൻസ് തുക ലഭിക്കുമ്പോൾ തിരികെ സ്വീകരിക്കുന്ന രീതിയാണ് മോട്ടർവാഹന വകുപ്പും പൊലീസും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എഐ ക്യാമറകളുടെ കാര്യത്തിലും സർക്കാർ ഈ രീതി പിന്തുടരണമെന്ന് കെൽട്രോൺ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

കെൽട്രോൺ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അനുസരിച്ച് ചലാൻ അയയ്ക്കാൻ ഓഫിസുകൾക്ക് കൂടുതൽ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്‌വേഡും നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ (എൻഐസി) നൽകി. ഇപ്പോൾ പ്രതിദിനം കൂടുതൽ ചലാനുകൾ അയയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 18,000 ചലാനുകളാണ് അയച്ചത്. ചലാനുകൾ പരിശോധിക്കാൻ 11 ടെക്നിക്കൽ ഓപ്പറേറ്റർമാരെ നിയമിച്ചു.



English Summary: Keltron Demands Government Should Pay To Replace The Malfuctioning AI Camera