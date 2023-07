ഷെഫീറിന്റെ പ്രസ്താവന: ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്ന് സിബിഐക്ക് ജയരാജന്റെ കത്ത്

കണ്ണൂർ∙ അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സിബിഐ ഡയറക്ടർക്ക് സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം പി.ജയരാജൻ കത്തയച്ചു. ഷുക്കൂർ കേസിൽ എഫ്ഐആർ ഇടാൻ കെ.സുധാകരൻ പൊലീസിനെ വിരട്ടിയെന്ന കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ബി.ആർ.എം ഷഫീറിന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടരന്വേഷണം വേണമെന്നാണു പി.ജയരാജന്റെ ആവശ്യം.

‘‘ഞങ്ങൾ നിരപരാധികളാണെന്ന ഉത്തമബോധ്യമുണ്ട്. തളിപ്പറമ്പ് സഹകരണ ആശുപത്രിയിൽ ഞങ്ങൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയവേയാണ് സംഭവം നടന്നത്. യഥാർഥ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞങ്ങളെ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയതെന്ന ആക്ഷേപം അന്നേ ഉന്നയിച്ചതാണ്. അതുസംബന്ധിച്ച കൃ‍ത്യമായ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കണ്ണൂർ യോഗത്തിലുണ്ടായത്. അതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണു തുടരന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്’’–ജയരാജൻ പറഞ്ഞു.

‘‘ഷഫീറിന്റെ പ്രസംഗം അടങ്ങുന്ന കാസറ്റ് സിഡിയാക്കി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നാക്കുപിഴ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും വാക്കിലായിരിക്കുമല്ലോ. എന്നാൽ ഒരു വീരസ്യപ്രകടനം പോലെ, സുധാകരനെ പുകഴ്ത്തി പുകഴ്ത്തി അവസാനം സത്യം പറയേണ്ടി വന്ന ഒരു നേതാവിന്റെ പ്രസംഗമാണു നിങ്ങളും ഞങ്ങളും കേട്ടത്. അതിന്റെ തെളിവുകൾ സഹിതമാണ് കത്തു നൽകിയത്. ശരിയായ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്’’–പി.ജയരാജൻ വിശദീകരിച്ചു.

സുധാകരനെതിരെ കള്ളക്കേസ് ചുമത്തുന്നതിനെതിരെ കണ്ണൂരിൽ ഡിസിസി സംഘടിപ്പിച്ച രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിലെ പ്രസംഗത്തിലാണു കെപിസിസി സെക്രട്ടറി ബി.ആർ.എം.ഷഫീർ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയത്. അരിയിൽ ഷുക്കൂർ വധക്കേസിൽ പി.ജയരാജനും ടി.വി.രാജേഷും പ്രതിയായതിനു പിന്നിൽ കെ.സുധാകരന്റെ വിയർപ്പുണ്ടെന്നായിരുന്നു ഷഫീറിന്റെ പരാമർശം.

2012 ഫെബ്രുവരി 20നു കണ്ണപുരം കീഴറ വള്ളുവൻകടവിന് അടുത്താണ് എംഎസ്എഫ് പ്രാദേശിക നേതാവായിരുന്ന അരിയിൽ ഷുക്കൂർ (24) കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഈ കേസിന്റെ ഗൂഢാലോചനയിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സമിതി അംഗങ്ങളായ പി.ജയരാജനും ടി.വി.രാജേഷും പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു.

English Summary: P Jayarajan send letter to CBI demanding further investigation on Ariyil Shukoor murder case