മണിപ്പുർ അതിക്രമം: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ഒരാൾ പിടിയിൽ, ഇതുവരെ അറസ്റ്റിലായത് 6 പേർ

ഇംഫാൽ∙ മണിപ്പുരിൽ കുക്കി ഗോത്രവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട രണ്ടു സ്ത്രീകളെ നഗ്നരാക്കി റോ‍ഡിലൂടെ നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ കൂടി പിടിയിൽ. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആളാണു പിടിയിലായത്. ഇതോടെ പിടിയിലായവരുടെ എണ്ണം ആറായി. മേയ് നാലിനാണു രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ അതിക്രൂരമായ സംഭവം മണിപ്പുരില്‍ നടന്നത്.

കുക്കി ഗോത്രവിഭാഗവും മെയ്തെയ് വിഭാഗവും തമ്മിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണു രണ്ടു കുക്കി വിഭാഗത്തിലെ സ്ത്രീകളെ കലാപകാരികൾ നഗ്നരാക്കി റോഡിൽ കൂടി നടത്തിയത്. 15 ദിവസങ്ങൾക്കു ശേഷമാണു എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. സ്ത്രീകളെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും വലിയ രോഷമുണ്ടാവുകയും ചെയ്തതിനു പിന്നാലെ ജൂലൈ 20 നു കേസിൽ ആദ്യ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം മകളെ പൊതുജനമധ്യത്തിൽ നഗ്നയാക്കി നടത്തിയതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ചിന്തകൾ അലട്ടുന്നതായി പെൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒരു ദേശീയമാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. ‘‘അവളുടെ പിതാവിനെയും സഹോദരനെയും അക്രമികള്‍ കൊന്നു. ഇപ്പോൾ അവളെയും ക്രൂരമായ അതിക്രമത്തിനു ഇരയാക്കി. ഇനിയൊരിക്കലും തങ്ങൾക്കു ഗ്രാമത്തിലേക്കു തിരിച്ചു പോകാൻ സാധിക്കില്ല’’– യുവതിയുടെ അമ്മ അഭിമുഖത്തിൽ വിശദീകരിച്ചു.

English Summary: Police arrested one minor in connection with women paraded naked in Manipur