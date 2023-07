കോഴിക്കോട് ∙ കേരളത്തിലെ ബിജെപി നേതൃത്വത്തിൽ വീണ്ടും ചേരിപ്പോര് മുറുകുന്നു. സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസി‍ഡന്റ് ശോഭ സുരേന്ദ്രനെതിരെ പരാതിയുമായി ഔദ്യോഗിക പക്ഷം ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചു. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെ ഔദ്യോഗിക പക്ഷത്തുള്ള നേതാക്കള്‍ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സമീപിക്കാനാണ് എതിർപക്ഷത്തിന്റെയും നീക്കം. നേതാക്കളെയും പാര്‍ട്ടിയെയും ശോഭ അവഹേളിക്കുന്നെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഔദ്യോഗിക പക്ഷം പരാതി നല്‍കിയത്. വി.മുരളീധരനും കെ.സുരേന്ദ്രനും എതിരെ ശോഭ പരോക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പരാതി.

ശോഭയെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സുഭാഷ്, കേരളത്തിന്റെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന പ്രകാശ് ജാവഡേക്കർ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ചർച്ച നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ശോഭയ്ക്കെതിരെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിനു മുന്നിൽ പരാതി എത്തുന്നത്. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പടിവാതിൽക്കൽ എത്തിനിൽക്കെ ശോഭ സുരേന്ദ്രനും സംസ്ഥാന നേതൃത്വവും ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്നത് പാർട്ടിക്ക് ക്ഷീണം ചെയ്യുമെന്ന വിലയിരുത്തലിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു അനുനയ നീക്കം.

ഏതാനും നാളുകളായി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ആക്രമിക്കുകയാണ് ശോഭ. ഇതിൽ നേതൃത്വത്തിന് കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ.സുഭാഷ്, ശോഭ സുരേന്ദ്രനെ നേരിട്ടു കണ്ട് ചർച്ച നടത്തുന്നത്. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. കോർ കമ്മിറ്റിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ഏതെങ്കിലും ജില്ലയുടെ ചുമതല നൽകണമെന്നുമാണ് ശോഭ മുന്നോട്ടുവച്ച ആവശ്യമെന്നാണ് സൂചന.

അതേസമയം, യുവമോർച്ച മുൻ ജില്ലാ നേതാവിന്റെ കുടുംബസഹായ ഫണ്ടിനായി സമാന്തര പിരിവ് നടത്തിയതിൽ കോഴിക്കോട് ബിജെപിയിലും പോര് രൂക്ഷമാണ്. സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ.സുരേന്ദ്രന്റെ കൂടെയുള്ള ജില്ലയിലെ ചില നേതാക്കൾ സൗഹൃദക്കൂട്ടായ്മയെന്ന പേരിൽ സമാന്തര ഫണ്ട് പിരിവ് നടത്തിയെന്നാണ് ജില്ലാ നേതാക്കളുടെ ആരോപണം. ഈ പിരിവിന്റെ ഭാഗമായി കൊടകര കുഴൽപ്പണക്കേസിലെ എ.കെ.ധർമരാജനിൽനിന്ന് സംഭാവന വാങ്ങിയത് വിവാദമായിരുന്നു.

ധർമരാജനുമായി ബിജെപിക്ക് എന്താണു ബന്ധമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞദിവസം ചോദിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോഴിക്കോട്ടെത്തിയ ദേശീയ നിർവാഹകസമിതി അംഗം പി.കെ.കൃഷ്ണദാസും ഫണ്ട് പിരിച്ച സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ധർമരാജനുമായി സുരേന്ദ്രനുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിക്കണം, ഔദ്യോഗിക വിഭാഗത്തിലെ പല നേതാക്കളുടെയും അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങളും സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സും അന്വേഷിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ദേശീയ നേതൃത്വത്തെ സമീപിക്കാനാണ് എതിർപക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം.

English Summary: Clash in BJP: Complaint Against Shobha Surendran to National Leadership