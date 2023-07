കോഴിക്കോട്∙ ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ മുസ്‍ലിം കോഓർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സെമിനാറിലേക്കു സിപിഎമ്മിനു ക്ഷണം. ലീഗ് ജറനൽ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാമാണു സെമിനാറിലേക്കു സിപിഎമ്മിനും ക്ഷണം ലഭിച്ചതായി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഈ മാസം 26 നു കോഴിക്കോടാണു സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. സെമിനാറിലേക്കു ജമാഅത്തെ ഇസ്‍ലാമിയെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെമിനാർ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടേതല്ലെന്നും എല്ലാ മതസംഘടനകളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ലീഗ് ജറനൽ സെക്രട്ടറി വ്യക്തമാക്കി.

‘‘എല്ലാ മതസംഘടനകളിലെയും പ്രമുഖരായ നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കും. കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുഖ്യധാര രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരും പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം’’– പി.എം.എ. സലാം പറഞ്ഞു. ഏക സിവിൽ കോഡിനെതിരെ സിപിഎം സംഘടിപ്പിച്ച സെമിനാറിലേക്ക് ലീഗിനെ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു.

എന്നാൽ, യുഡിഎഫിലെ മറ്റു ഘടകകക്ഷികളെ ക്ഷണിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ലീഗ് സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. അതേസമയം മുസ്‍ലിം സംഘടനയായ സമസ്ത സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.



English Summary: CPM was invited on a seminar against Uniform Civil Code by Muslim Coordination Committee