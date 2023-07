അപകടത്തിൽ മരിച്ച സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടെ അപകടം; 55കാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ചവറ (കൊല്ലം) ∙ ദേശീയപാതയിൽ നീണ്ടകര പാലത്തിനു സമീപം ലോറി സ്കൂട്ടറിലിടിച്ചു ഗൃഹനാഥന് ദാരുണാന്ത്യം. തങ്കശ്ശേരി ബഥനി ഹൗസ് രാജൻ പയസ്സ് (55) ആണ് മരിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രി 10.30നായിരുന്നു അപകടം. തമിഴ്നാട്ടിൽ അപകടത്തിൽ മരിച്ച ഉറ്റ സുഹൃത്ത് നീണ്ടകര സ്വദേശി സക്കറിയ ഫെലിക്സിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മടങ്ങുന്നതിനിടെയാണ് അപകടം.

നീണ്ടകര പോർട്ട് റോഡിൽനിന്നു ദേശീയപാതയിലേക്ക് കടക്കവേ കൊല്ലത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന ലോറി ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ലോറിക്കടിയിൽപെട്ട രാജൻ സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. മൃതദേഹം ജില്ലാ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ. മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായിരുന്നു. ഭാര്യ: മിനി. മക്കൾ: വർഷ, റോഹൻ.

