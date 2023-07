‘വിലക്കയറ്റത്താൽ സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റ് താളം തെറ്റി; പക്ഷേ സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല’

തിരുവനന്തപുരം∙ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്‍ത്താന്‍ വിപണിയില്‍ ഇടപെടാതെ സർക്കാർ ജനങ്ങളെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. വൻവിലക്കയറ്റം സാധാരണക്കാരുടെ കുടുംബ ബജറ്റിന്റെ താളം തെറ്റിച്ചിട്ടും സര്‍ക്കാർ ഇടപെടാതെ മാറിനില്‍ക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. പിണറായി സർക്കാർ ആദ്യം അധികാരത്തില്‍ കയറിയപ്പോഴത്തെ വാഗ്ദാനം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കല്ലെന്നായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാമൂഴത്തിലും വന്‍വിലക്കയറ്റമാണു സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ഇരട്ടിയിലധികം വിലയാണു സാധനങ്ങള്‍ക്കു വര്‍ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. അരിക്കു മാത്രം 10 മുതൽ 15 രൂപ വരെ കൂടി. പച്ചക്കറികളുടെ വിലക്കയറ്റം ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. 20 രൂപയുടെ തക്കാളി 100 കടന്നു. ഇഞ്ചിയുടെ വില വാണം പോലെ കുതിക്കുകയാണ്. ഉപ്പു മുതൽ കർപ്പൂരത്തിനു വരെ നാട്ടിൽ തീവിലയാണ്. എങ്കിലും സർക്കാരിന്റെ ധൂർത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ലോക കേരള സഭയ്ക്കായി വ്യാപകമായി പിരിക്കുകയും വിദേശ മലയാളികൾ കോടികൾ സംഭാവനയായി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടും ഖജനാവിൽ നിന്നു കോടികൾ നൽകിയതെന്തിനെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല. ജനങ്ങളോട് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുമില്ലാത്ത സർക്കാരാണു കേരളം ഭരിക്കുന്നത്’ – ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി.

‘‘പിണറായി സർക്കാർ ആദ്യം അധികാരത്തില്‍ കയറിയപ്പോഴത്തെ വാഗ്ദാനം അവശ്യ സാധനങ്ങളുടെ വില വര്‍ധിപ്പിക്കല്ലെന്നായിരുന്നു. എന്നാല്‍ രണ്ടാമൂഴത്തിലും വന്‍വിലക്കയറ്റമാണു സംസ്ഥാനത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കൊപ്പം നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റം കൂടിയാകുമ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ നട്ടം തിരിയുകയാണ്. സര്‍ക്കാരിന്റെ കെടുകാര്യസ്ഥത വിലക്കയറ്റത്തെ രൂക്ഷമാക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും വിദേശയാത്ര കൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരു ഗുണവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. ഈ യാത്ര രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അവസാന ഉല്ലാസയാത്രയാണ്. സർക്കാർ ജനങ്ങളെ നേരിട്ടു ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്നു നടിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ അടിയന്തരമായി വിപണിയില്‍ ഇടപെട്ടു വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുനിര്‍ത്തി ജനങ്ങള്‍ക്കു ന്യായവിലയ്ക്കു സാധനങ്ങള്‍ ഉറപ്പ് വരുത്തണം’ – ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു.



English Summary: Ramesh Chennithala says government did not do anything to reduce price hike of essential commodities