‘നീലക്കിളി’യെ പറപ്പിക്കും, ഇനി ‘എക്സ്’?; ട്വിറ്റർ റീബ്രാൻഡിങ് സൂചനയുമായി മസ്ക്

വാഷിങ്ടൻ ∙ സമൂഹമാധ്യമ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ട്വിറ്റർ റീബ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി സൂചന നൽകി ഉടമയും ശതകോടീശ്വരനുമായ ഇലോൺ മസ്കിന്റെ ട്വീറ്റ്. “ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ട്വിറ്റർ ബ്രാൻഡിനോടു വിടപറയും, ക്രമേണ എല്ലാ പക്ഷികളോടും.’’– മസ്കിന്റെ ഈ ട്വീറ്റ് പുറത്തുവന്നതോടെ ഇതു സംബന്ധിച്ചു ചർച്ചകളും ആരംഭിച്ചു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി മികച്ച ‘എക്സ്’ ലോഗോ ലഭിച്ചാൽ ലോകമെമ്പാടും അതു നിലവിൽ വരുമെന്ന് മറ്റൊരു ട്വീറ്റിൽ മസ്ക് അറിയിച്ചു.

ചൈനയുടെ വീചാറ്റ് പോലെ ഒരു ‘സൂപ്പർ ആപ്’ നിർമിക്കാനുള്ള മസ്കിന്റെ ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് റീബ്രാൻഡിങ് എന്നാണ് സൂചന. നിലവിൽ ‘നീലക്കിളി’ ആണ് ട്വിറ്ററിന്റെ ഔദ്യോഗിക ലോഗോ. ട്വിറ്ററിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പറയുന്നതുപ്രകാരം ഈ ലോഗോയാണ് ട്വിറ്ററിനെ തിരിച്ചറിയാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ട്വിറ്ററിന്റെ നീലക്കിളിയെ മാറ്റി പകരം ട്രോൾ ചിത്രമായ ‘ഡോജ്’ കുറച്ചുദിവസത്തേയ്ക്കു ലോഗോ ആക്കിയിരുന്നു. ട്വിറ്ററിന്റെ വെബ് പതിപ്പിൽ മാത്രമാണ് ലോഗോ മാറ്റിയത്.

ഷിബ ഇനു ഇനത്തിൽപെട്ട നായയുടെ തലയാണ് ഡോജ് എന്ന പേരിൽ 10 വർഷത്തോളമായി ട്രോളുകളിലുള്ളത്. ബിറ്റ്കോയിൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളെ പരിഹസിക്കാൻ 2013 ൽ ഈ ചിത്രം ലോഗോയാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ഡോജ്‌കോയിൻ എന്ന ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിൽ നിന്നാണ് ‍ഡോജ് എന്ന ട്രോൾ ഉണ്ടായത്. ട്വിറ്ററിന്റെ ലോഗോ മാറ്റത്തെത്തുടർന്ന് ഡോജ്കോയിന്റെ വില കുതിച്ചുയർന്നിരുന്നു. 30 ശതമാനത്തിലധികമാണ് വില ഉയർന്നത്.

‘എക്സ്’ എന്ന പേര് പലപ്പോഴായി മസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പുതിയ സിഇഒ ലിൻഡ യാക്കറിനോയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ, ‘‘ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിനെ എക്‌സ് ആപ്പാക്കി മാറ്റുന്നതിന് ലിൻഡയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു’’ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഒക്ടോബറിൽ, ‘‘ട്വിറ്റർ വാങ്ങുന്നത് എല്ലാത്തിനുമുള്ള ആപ്പായ ‘എക്‌സ്’ നിർമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്’’ എന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. ടെസ്‌ല ഉടമയായ ഇലോൺ മസ്‌ക്, കഴിഞ്ഞ വർഷം ട്വിറ്റർ വാങ്ങുകയും അതിന്റെ ജീവനക്കാരിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരെയും പിരിച്ചുവിടുകയും ചെയ്‌തതു മുതൽ നിരവധി സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളാണ് തുടർച്ചയായി നേരിടുന്നത്. പരസ്യ വരുമാനം വൻതോതിൽ കുറയുന്നതും പ്രതിസന്ധിയാണ്.

English Summary: "Soon We Shall Bid Adieu...": Elon Musk's Bombshell On Twitter Brand, Logo