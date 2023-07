പാലക്കാട്ട് വിഷം അകത്തു ചെന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന 2 വിദ്യാർഥിനികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു

ശ്രീകൃഷ്ണപുരം (പാലക്കാട്)∙ വിഷം അകത്തു ചെന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന രണ്ടു വിദ്യാർഥിനികളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു. എളമ്പുലാശ്ശേരി തലയാണി വീട്ടിൽ ശ്രുതി (17) ആണ് മരിച്ചത്. തോട്ടര കരിമ്പുഴ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയാണ്. വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ശ്രുതിയേയും ബന്ധുവായ മറ്റൊരു വിദ്യാർഥിനിയേയും വിഷം അകത്തു ചെന്ന നിലയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്.

ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം മൂന്നരയോടയായിരുന്നു അന്ത്യം. ശിവശങ്കരന്റെയും ശാന്തകുമാരിയുടെയും മകളാണ്. ഗോകുൽ, രജിഷ്ണ, ശിവരഞ്ജിനി എന്നിവർ സഹോദരങ്ങളാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലുള്ള ബന്ധുവായ വിദ്യാർഥിനി അപകടനില തരണം ചെയ്തു.



English Summary: Student who was being treated for poisoning died, Palakkad