കൊട്ടാരക്കരയിൽ‌ നടുറോഡിൽ അമ്മയെ കുത്തിക്കൊന്നു; മകൻ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

കൊട്ടാരക്കര ∙ ചെങ്ങമനാട് മകൻ അമ്മയെ നടുറോഡിലിട്ട് കുത്തിക്കൊന്നു. തലവൂർ സ്വദേശി ചരുവിള പുത്തൻവീട് അരിങ്ങട മിനിമോൾ (50) ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ മകൻ ജോമോനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. കൊട്ടാരക്കര–പുനലൂർ റോഡിൽ ചെങ്ങമനാട് ജക്‌ഷനിൽ ഞായറാഴ്ച ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12.30നായിരുന്നു സംഭവം.

ഇയാൾ നിരവധി തവണയാണ് മിനിയെ കുത്തിയത്.‌ അക്രമാസക്തനായ ജോമോനെ നാട്ടുകാർ കീഴ്‌പ്പെടുത്തി പൊലീസിന് കൈമാറി. കുത്തേറ്റ മിനിയെ അടുത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മരണപ്പെടുകയായിരുന്നു. 2007 മുതൽ കലയപുരം ആശ്രയ സാങ്കേതത്തിലെ അന്തേവാസിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട മിനി. ഇവിടെനിന്ന് ഞായറാഴ്ച കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുമ്പോഴായിരുന്നു കൊലപാതകമെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Woman was Stabbed to Death by her son in the middle of the road