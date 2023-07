‘ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നു സംരക്ഷിക്കണം’: കൊച്ചിയിൽ യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാഭീഷണി

കൊച്ചി ∙ സ്വകാര്യ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽനിന്നു തന്റെ കിടപ്പാടം സംരക്ഷിക്കണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വൈറ്റിലയിൽ യുവാവിന്റെ ആത്മഹത്യാഭീഷണി. വീടും 10 സെന്റ് ഭൂമിയും തട്ടിയെടുക്കാൻ സ്വകാര്യ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പും ഇടനിലക്കാരും ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ആലപ്പുഴ പട്ടണക്കാട് സ്വദേശി മൈക്കിൾ വർക്കിയാണു (25) ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയത്. വൈറ്റില – കുണ്ടന്നൂർ റോഡിലെ കെട്ടിടത്തിനു മുകളിലാണ് ഇയാൾ മണ്ണെണ്ണയുമായി കയറിയത്.

ഇയാളെ അനുനയിപ്പിച്ച് താഴെയിറക്കാൻ പൊലീസ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, സഹകരിക്കുന്നില്ലെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. നിരവധി നാട്ടുകാരും യാത്രക്കാരും കെട്ടിടത്തിനു താഴെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. മൈക്കിൾ ഇതേ വിഷയം ഉന്നയിച്ചു വൈറ്റിലയിൽ ദിവസങ്ങളോളം രാപകൽ സമരം നടത്തിയിരുന്നു. സമരം നടത്തിയിട്ടും നടപടിയായില്ലെന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയത്. ഭീഷണി കാരണം നാട്ടിൽ കഴിയാൻ പറ്റാതായതോടെയാണു കൊച്ചിയിൽ എത്തിയതെന്നാണു യുവാവ് പറയുന്നത്.

ചേർത്തല പട്ടണക്കാട്ട് മൈക്കിളിന്റെ വീടിനു ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് ജയ്ഹിന്ദ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന സ്ഥാപനം വെയർഹൗസ് നിർമാണത്തിനായി വാങ്ങിയിരുന്നു. ഇവർക്കു സ്ഥലം വിൽക്കാൻ മൈക്കിളും കുടുംബവും തയാറായില്ല. അന്നുമുതൽ കമ്പനി ജീവനക്കാരും പ്രദേശത്തെ ഇടനിലക്കാരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് മൈക്കിളിന്റെ ആരോപണം. ആരോപണങ്ങൾ കമ്പനി നിഷേധിച്ചിരുന്നു.

English Summary: Alleging that private business group are trying to steal his 10 cents of land and house, a young man threatened to commit suicide in Kochi Vyttila