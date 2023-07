മുഹറം പതാക ഉയർത്തലിനെ ചൊല്ലി കല്ലേറ്; ദർഭംഗയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ

പട്ന∙ മുഹറം പതാക ഉയർത്തലിനെ ചൊല്ലിയുണ്ടായ കല്ലേറിനെ തുടർന്നു ബിഹാറിലെ ദർഭംഗയിൽ സംഘർഷാവസ്ഥ. ദർഭംഗയിലെ ബസാർ സമിതി ചൗക്കിൽ മുഹറം പതാക ഉയർത്തൽ തടയാൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഇരുവിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ കല്ലേറുണ്ടായത്.



ആറു പൊലീസുകാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ നിലവധി പേർക്ക് കല്ലേറിൽ പരുക്കേറ്റു. വാഹനങ്ങൾക്കും കല്ലേറിൽ കേടുപാടുണ്ടായി. സ്ഥിതിഗതികൾ നിയന്ത്രണാധീനമാണെന്നും സ്ഥലത്ത് ശക്തമായ പൊലീസ് സേനാ വിന്യാസം ഏർപ്പെടുത്തിയെന്നും ദർഭംഗ എസ്എസ്പി അറിയിച്ചു. കല്ലേറു നടത്തിയതിന് ഇരുവിഭാഗങ്ങളിലും പെട്ടവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Bihar: Clash over installation of flag on Muharram in Darbhanga; Stones pelted, many injured