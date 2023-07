ബോട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം: സംഘർഷം, 3 പേർക്ക് പരുക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ബോട്ടിൽ ലൈറ്റ് ഘടിപ്പിച്ച് മത്സ്യബന്ധനം നടത്തുന്നതിന്റെ പേരിൽ വിഴിഞ്ഞത്ത് ഇരുവിഭാഗം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷത്തിൽ 3 പേർക്ക് പരുക്ക്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ സംഘടിച്ചതാണ് സംഘർഷത്തിനിടയാക്കിയത്.



English Summary: Conflict over using lights in boats for fishing, 3 injured