കൊറിയൻ യുവാവിന് പിഴയിട്ടത് 5000, രസീത് ഇല്ല: ട്രാഫിക് പൊലീസുകാരന് സസ്പെൻഷൻ

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗതാഗതനിയമലംഘനത്തിനു കൊറിയൻ യുവാവിൽ നിന്നും 5,000 രൂപ പിഴ ഈടാക്കി രസീത് നൽകാതിരുന്ന ട്രാഫിക് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. മഹേഷ് ചന്ദ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. യുവാവിന്റെ കാറിൽ ക്രമീകരിച്ചിരുന്ന ക്യാമറയിൽ സംഭവം റെക്കോർഡ‍് ആവുകയും ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പിഴയായി 500 രൂപ നൽകാമെന്നു യുവാവ് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും 500 അല്ല 5,000 ആണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

തുടർന്നു യുവാവ് 5,000 രൂപ കൊടുക്കുകയും ഇരുവരും പരസ്പരം കൈ നൽകുന്നതും ഉദ്യോഗസ്ഥൻ നന്ദി പറയുന്നതും വിഡിയോയിൽ കാണാം. ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തതായി ഡൽഹി പൊലീസ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. എന്നാൽ രസീത് നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് യുവാവ് വാഹനമെടുത്തു പോയെന്നാണു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വിശദീകരണം.

English Summary: Delhi cop is suspended after Korean man was fined without receipt