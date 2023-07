യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ നടപടി വൈകി; എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ 4 പേർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

കോട്ടയം ∙ വൈക്കം വൈപ്പിൻപടി സ്വദേശിനിയോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്ന സംഭവത്തിൽ കേസെടുക്കാൻ വൈകിയതിൽ വൈക്കം പ്രിൻസിപ്പൽ എസ്ഐ ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ ഡിഐജി എ.ശ്രീനിവാസൻ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. തന്നെ അപമാനിച്ചെന്നു പറഞ്ഞെത്തിയ യുവതിയുടെ പരാതി കൃത്യമായി പരിഗണിച്ചില്ല, പരാതി സ്വീകരിച്ചതിനു രസീത് നൽകിയില്ല തുടങ്ങിയ വീഴ്ചകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു നടപടി.

English Summary: DIG Suspends Four Officials Over Delayed Case Filing in Vaikom