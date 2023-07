സിനിമാനയം രൂപീകരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ സമിതി; രാജീവ് രവിയും മഞ്ജു വാരിയരും പിൻമാറി

തിരുവനന്തപുരം∙ സിനിമാനയം രൂപീകരിക്കാനായി സർക്കാർ നിയോഗിച്ച സമിതിയിൽ നിന്ന് സംവിധായകൻ രാജീവ് രവിയും നടി മഞ്ജു വാരിയരും പിന്മാറി. അംഗങ്ങളാകാൻ അസൗകര്യമുണ്ടെന്ന് ഇവർ സർക്കാരിനെ അറിയിച്ചു. ചർച്ച നടത്താതെ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചതിൽ ഡബ്ലിയുസിസിയും ഫിലിം ചേംബറും വിമർശനവുമായി എത്തിയിരുന്നു. വിവാദങ്ങൾക്കിടെയാണ് ഇരുവരുടേയും പിന്മാറ്റം.

സംവിധായകൻ ഷാജി എൻ.കരുൺ അധ്യക്ഷനായ സമിതിയിൽ സംവിധായകൻ ബി.ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ, നിർമാതാവ് സന്തോഷ് ടി.കുരുവിള, ചലച്ചിത്ര അക്കാദമി സെക്രട്ടറി സി.അജോയ്, നടനും കൊല്ലം എംഎൽഎയുമായ മുകേഷ്, അഭിനേതാക്കളായ പത്മപ്രിയ, നിഖില വിമൽ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് അംഗങ്ങൾ.

English Summary: Director Rajeev Ravi and actress Manju Warrier pull out of cinema policy committee