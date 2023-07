ജയ്പൂർ∙ പബ്ജി കളിക്കിടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവാവിനൊപ്പം ജീവിക്കാന്‍ പാക്കിസ്ഥാനില്‍നിന്ന് യുവതി ഇന്ത്യയിലേക്കെത്തിയതിന്റെ വിവാദങ്ങള്‍ കെട്ടടങ്ങും മുന്‍പ്‌ ഫെയ്സ്ബുക്ക് സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി രാജസ്ഥാനിൽനിന്നു വിവാഹിതയായ സ്ത്രീ പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയതായി പൊലീസ്. രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാർ ജില്ലയിലെ അ‍ഞ്ജു (34) എന്ന യുവതിയാണു പാക്കിസ്ഥാനിലെ തന്റെ സുഹൃത്തായ 29കാരൻ നസ്റുള്ളയെ കാണാൻ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ എത്തിയത്. പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയ അഞ്ജുവിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തെങ്കിലും ഇവരുടെ രേഖകൾ ശരിയാണെന്നു കണ്ടെത്തിയതോടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള അനുമതി നൽകി. പാക്കിസ്ഥാനിലെ അപ്പർ ദിർ ജില്ലയിലാണു നിലവിൽ അഞ്ജുവുള്ളത്. മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് അഞ്ജുവും നസ്റുള്ളയും ഫെയിസ്ബുക്ക് വഴി സുഹൃത്തുക്കളാകുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ യുവതി ഫെയ്സ്ബുക്ക് സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയ വാർത്ത മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതോടെ രാജസ്ഥാൻ പൊലീസ് അഞ്ജുവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു. സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി ജയ്പുരിൽ പോവുകയാണെന്നു പറഞ്ഞാണു അഞ്ജു വീട് വിട്ടതെന്നു ഭർത്താവ് അരവിന്ദ് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ‘‘വ്യാഴാഴ്ചയാണു അഞ്ജു വീട് വിട്ടത്. കുറച്ചുദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപ് അഞ്ജുവുമായി വായ്സാപ്പിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. ലാഹോറിലാണു അവൾ ഉള്ളതെന്നു മനസിലായി. 2022 ലാണു അഞ്ജു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത്. വിദേശത്തു ജോലി ആവശ്യത്തിനായിരുന്നു പാസ്പോർട്ട് എടുത്തത്. അഞ്ജുവുമായി സംസാരിച്ചു തിരികെ വരാൻ ആവശ്യപ്പെടും. തിരികെ വരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അഞ്ജുവിനു മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു’’– അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു. 2007 ലാണു ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്. ബിവാഡിയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലാണു ഇരുവരും ജോലിചെയ്തിരുന്നത്. 15 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയും ആറ് വയസ്സുള്ള ആൺകുട്ടിയും ഇരുവർക്കുമുണ്ട്.

2019ൽ പബ്ജി കളിക്കിടെ പരിചയപ്പെട്ട യുവാവിനൊപ്പം ജീവിക്കാനായി ഇന്ത്യയിലക്ക് എത്തിയ പാക്കിസ്ഥാൻ സ്വദേശി സീമ ഗുലാം ഹൈദറിന്റെ കഥയുമായി സാമ്യമുള്ളതാണു അഞ്ജുവിന്റെ കഥ. എന്നാൽ സീമ രാജ്യത്തെത്തിയത് വീസയില്ലാതെ നേപ്പാൾ വഴിയായിരുന്നു. അഞ്ജുവാകട്ടെ നിയമപരമായി വാഗാ അട്ടാരി അതിർത്തി വഴിയാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയത്.

English Summary: Married woman from Rajasthan reached Pakistan to meet friend she met on Facebook