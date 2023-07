അഞ്ജുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയില്ല; ഇവിടെ രണ്ടു മുറികളിലാണ് ഞങ്ങൾ താമസം: പാക്ക് യുവാവ്

ജയ്പുർ∙ ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള പരിചയത്തിൽ തന്നെ കാണാനായി അതിർത്തി കടന്നെത്തിയ ഇന്ത്യൻ യുവതിയുമായി പ്രണയത്തിലല്ലെന്ന വിശദീകരണവുമായി പാക്കിസ്ഥാൻകാരനായ സുഹൃത്ത് നസ്റുല്ല. അഞ്ജുവിനെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്നും വീസയുടെ കാലാവധി തീരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 20നു മുൻപ് അഞ്ജു ഇന്ത്യയിലേക്കു തന്നെ മടങ്ങുമെന്നും ഇരുപത്തൊൻപതുകാരനായ നസ്‌റുല്ല വ്യക്തമാക്കി. 2019ലാണ് ഇരുവരും ഫെയ്സ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടത്.

‘‘അഞ്ജു എന്നെ സന്ദർശിക്കാനായാണ് പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയത്. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കു വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയൊന്നുമില്ല. വീസയുടെ കാലാവധി തീരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 20നു മുൻപ് അഞ്ജു ഇന്ത്യയിലേക്കു തിരിച്ചുപോകും. എന്റെ വീട്ടിലെ മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം മറ്റൊരു മുറിയിലാണ് അഞ്ജു താമസിക്കുന്നത്’’ – നസ്‌റുല്ല വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐയോടു പ്രതികരിച്ചു. പെഷാവറിൽനിന്ന് 300 കിലോമീറ്ററോളം അകലെ കുൽഷോ ഗ്രാമത്തിൽനിന്നുള്ള വ്യക്തിയാണ് നസ്‌റുല്ല.

രാജസ്ഥാനിലെ അൽവാർ ജില്ലയിൽനിന്നുള്ള അ‍ഞ്ജു (34) കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് സുഹൃത്തായ നസ്‌റുല്ലയെ കാണാൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പഖ്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യയിൽ എത്തിയത്. പാക്ക് പൊലീസ് അഞ്ജുവിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും രേഖകൾ യഥാർഥമാണെന്നു മനസ്സിലാക്കി യാത്രാനുമതി നൽകുകയായിരുന്നു.

വിവാഹിതയായ അഞ്ജുവിന് നാട്ടിൽ ഭർത്താവും 15 വയസ്സുള്ള മകളും ആറു വയസ്സുകാരനായ മകനുമുണ്ട്. സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ ജയ്പുരിൽ പോകുന്നുവെന്നു പറഞ്ഞാണ് അഞ്ജു പോയതെന്ന് ഭർത്താവ് അരവിന്ദ് പൊലീസിനോടു പറഞ്ഞു.

‘‘വ്യാഴാഴ്ചയാണു അഞ്ജു വീടുവിട്ടത്. കുറച്ചുദിവസം മുൻപ് അഞ്ജുവുമായി വാട്സാപ്പിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അവൾ ലഹോറിലാണെന്നു മനസ്സിലായി. 2022 ലാണ് അഞ്ജു പാസ്പോർട്ട് എടുത്തത്. വിദേശജോലിക്കായിരുന്നു അത്. അഞ്ജുവിനോടു തിരിച്ചുവരാൻ ആവശ്യപ്പെടും. വരുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. അഞ്ജുവിനു മറ്റൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു’’– അരവിന്ദ് പറഞ്ഞു. 2007ലാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

