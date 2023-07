മലബാറിൽ പ്ലസ് വൺ അധിക ബാച്ചുകൾ ലീഗിന്റെ വിജയം; സമരം തുടരും: സലാം

കോഴിക്കോട്∙ മലബാർ മേഖലയിൽ പ്ലസ് വൺ അധിക ബാച്ചുകൾ അനുവദിക്കാനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിർദേശം മുസ്‌ലിം ലീഗിന്റെ നിരന്തര സമരങ്ങളുടെ വിജയമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി.എം.എ. സലാം. പാലക്കാട് മുതൽ കാസർകോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർഥികളാണ് പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് അവസരമില്ലാതെ അലയുന്നത്. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ നിലവിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 97 അധിക ബാച്ചുകൾ അപര്യാപ്തമാണ്.

രണ്ടാം സപ്ലിമെന്ററി അലോട്ട്‌മെന്റിനു ശേഷവും ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടിയ കുട്ടികൾ പടിക്കുപുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇത്രയേറെ വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ 97 ബാച്ചുകൾ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. ലീഗും എംഎസ്എഫും ഈ വിഷയത്തിൽ നിരന്തര സമരത്തിലാണ്. പ്രശ്‌നത്തിന്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഉടൻ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയെയും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയെയും പലതവണ സമീപിച്ചിരുന്നു.

‌എന്നാൽ തുടക്കം മുതൽ നിഷേധാത്മക സമീപനമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അനുവദിക്കണമെന്ന് നിർദേശിക്കപ്പെട്ട ഏതാനും ബാച്ചുകൾ ആവശ്യത്തിന്റെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമാണ്. മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത് വരെ ലീഗ് സമരം തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

English Summary: PMA Salam Credits Muslim League's Persistence for Additional Plus One Batches Allowed in Malabar