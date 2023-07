റാന്നിയിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ: പിതാവും സുഹൃത്തും കസ്റ്റഡിയിൽ, സഹോദരനായി അന്വേഷണം

പത്തനംതിട്ട∙ റാന്നി മോതിരവയലിൽ വീട്ടിനുള്ളിൽ യുവാവ് കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ. വേങ്ങത്തടത്തിൽ ജോബിൻ (36) എന്നയാളെയാണ് ഇന്നു രാവിലെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ പിതാവിനെയും സുഹൃത്തിനെയും പൊലീസ് കസറ്റഡിയിൽ എടുത്തു.

ഒളിവിൽ പോയ ജോബിന്റെ സഹോദരനായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിതാവിനും സഹോദരനുമൊപ്പം ജോബിൻ രാത്രിയിൽ മദ്യപിച്ചിരുന്നെന്നാണ് സൂചന. തുടർന്നു തർക്കമുണ്ടാവുകയും പിന്നാലെ ജോബിൻ കൊല്ലപ്പെടുകയുമായിരുന്നെന്നാണു പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം.

English Summary: Police caught two people in connection with murder of a youth in Ranni